Треньор с титла на Португалия, доскоро ръководил тим в Шампионска лига, може да се озове в Разград

Българският шампион продължава да търси треньор, който да замени уволнения Руи Мота. През последните дни стотици имена бяха свързани със свободното място в Лудогорец. По последна информация разградчани могат да бъдат поети от треньор, който доскоро води тим в Шампионска лига. Става въпрос за Бруно Лаже, който бе начело на Бенфика допреди месец. Португалецът, който изведе тима до титлата на Португалия, бе освободен от клуба след шокиращата загуба от Карабах в Шампионска лига.

Сънародник на Мота може да поеме Лудогорец

По последна информация ръководството на "орлите" е включило името на Лаже сред нябелязаните за заместник на сънародника му Руи Мота. През сезона 2018/19 той пое отбора на Бенфика до титлата и беше обявен за треньор №1 на страната. Година по-късно той спечели и Купата на Португалия се оттегли, за да поеме английския Уулвърхямптън. След това бе начело на Ботафого, преди да се завърне в Бенфика и отново да триумфира с Купата.

Сега Лаже може да се озове в Разград. Това обаче изглежда малко вероятно, имайки предвид, че е спряган и за завръщане на Острова с екипа на Уулвърхямптън, който се намира на последното място във Висшата лига. Така търсенето на нов треньор за Лудогорец продължава. Наскоро пък стана ясно, че "орлите" са се разминали с треньор, който доскоро беше край тъчлинията в Ла лига.