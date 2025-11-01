Войната в Украйна:

01 ноември 2025, 17:32 часа 442 прочитания 0 коментара
"Комоцио в рамото": Крушарски обвини Наумов в симулация и каза, че ще гони феновете на Локо Пловдив

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски беше бесен, след като пловдивското дерби с Ботев бе прекратено. Срещата на "Лаута" приключи в 40-а минута, след като феновете на "смърфовете" уцелиха с бутилка по главата вратаря на гостите Даниел Наумов. Крушарски е категоричен, че шишето е ударило Наумов по рамото, а не по главата. Той добави, че ще направи всичко възможно Ботев да изпадне във Втора лига.

Бутилката ударила Наумов по рамото, не по главата, категоричен е Крушарски

"Какъв празник с такива колеги, които инсценират целите тези движения. Погледнете внимателно записа, тежкия комоцио в рамото, ако е комоцио, мама мия. Цялата работа я изтърва съдията, аз досега за съдии не съм говорил. Очаквах, че като е тук шефът на съдиите, ще има ред, а то какво се случи? Локомотив загуби заради един симулант. Този младеж по същия начин е ял бой и преди в ЦСКА 1948 за същите действия. Гледайте внимателно, по рамото е. Ако сте кривогледи, ще ви дам очила за специално гледане", категоричен е Крушарски.

Христо Крушарски

От Локомотив Пловдив настояваха Ботев да извърши смяна и срещата да бъде доиграна, но "канарчетата" отказаха да вкарат третия си вратар. По този повод босът на "смърфовете" заяви: "Боже мой, за втори път му се случва, това беше нагласена работа. Това си е симулация, червен картон и нов вратар. Какъв беше проблемът? Бил им вратарят на 18 години, да вземат някой като мен на 50, какво ме интересува? Има ли в правилника на колко години трябва да е играчът?"

Крушарски допълни, че действията на феновете са неприемливи и е по-добре да ги няма, за да няма глоби. Бизнесменът каза, че ще се срещне с тарторите, защото "повече нерви и пари за хвърляне няма". Накрая потвърди думите на Илиян Филипов, че ще направи всичко възможно Ботев Пловдив да играе във Втора лига от следващия сезон.

Дария Александрова
