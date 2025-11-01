Не само Архангелова задушница: Какъв църковен празник е днес и за какво трябва да се помолим

Днес, 1 ноември, освен Архангелова задушница, вярващите честват деня на паметта на светите чудотворци и безпарични Козма и Дамян. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Житие на св. Козма и Дамян

Козма и Дамян са живели през III век в Мала Азия, в провинция Киликия (територията на съвременна Турция). Майка им, Теодотия, ги отгледала в християнската вяра, учейки ги на милост и доброта. След като са получили образование по медицина, братята започнали да лекуват всякакви болести - не само физически, но и духовни. Те никога не са взимали пари за лечение, вярвайки, че дарът на изцелението е дар от Бога, а не човешки заслуги. Тяхната помощ е била безкористна и затова хората са ги нарекли "безсребреници".

Братята често лекували не само хора, но и животни. Славата им като добри лекари и праведници се разпространявала далеч извън родината им.

Въпреки факта, че братята помагали на всички, както на християни, така и на езичници, вярата им в Христос предизвиквала омразата на езическите жреци. Според легендата, те били коварно убити от собствения си учител-лекар, обзети от завист към славата им. Когато той поканил братята уж да събират лечебни билки, той ги завел в планината и там ги убил с камъни, а след това ги удавил в река. Но Бог ги прославил след смъртта с многобройни чудеса.

Какво да не правим на 1 ноември

Не бива да се работи физически, предците ни са казвали: "На Козма и Дамян отложете работа и се молете за здравето си". Човек не трбява да отказва помощ на този ден, тъй като светите братя са помагали безкористно.

Не бива да шиете, бродирате, режете, плетете или да бродирате, вярва се, че по този начин "можете да осакатите себе си или близките си".

Народни знаци и традиции за 1 ноември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този деня, в който се почита паметта на светците Козма и Дамян. Ако първият сняг вече е паднал, той ще се задържи дълго време. Ако денят е топъл и ясен, това вещае до мека зима. Ако духа силен вятър, очаквайте бури и виелици през зимата. Ако вали или ръми, зимата ще бъде влажна и снежна.

Вярвало се е, че Кузма и Демян "затварят земята" - това е последният ден преди истинския студ. На този празник се пекат питки на този ден. В много села хората са се молели за здравето на хората и добитъка, защото светците са били смятани за лечители не само на хората, но и на животните.

Тази година празникът съвпада с Архангелова задушница, която по традиция винаги се пада в съботата преди Архангеловден. По традиция на този ден се ходи на гробището. Гробовете се почистват, ако не са били почистени предходната събота, преливат се с вода и вино, палят се свещи и тамян. Раздава се жито, питки, кекс, плодове и различни ястия с думите: "Бог да прости".

