Руският диктатор Владимир Путин обеща да присъди званието „гвардия“ на бригада, за която медийно разследване установи, че е купувала мобилизирани войници за участие в смъртоносни щурмове на фронта в Украйна. По време на нар. "пряка линия" стопанинът на Кремъл беше помолен да даде наградата на Отделната доброволческа щурмова бригада „Ветерани“ (60-а въздушнодесантна щурмова бригада). „Военният кореспондент“ на Първи канал, който отправи молбата, заяви, че именно войниците от 60-а въздушнодесантна бригада са проникнали през газопровода до Сужда в Курска област през пролетта на 2025 г., за да се врежат в тила на украинските въоръжени сили.

„Не е лесно" да "рискуваш живота си и да се качиш на опасно място", каза Путин. "Те подготвиха всяка от операциите си професионално. Без съмнение, тази бригада заслужава най-високата похвала и званието „гвардия“", допълни той.

Самият Владимир Путин е изобразен на емблемата на подразделението „Ветерани“.

Да си купиш руски войници за щурмове

Около тази единица има доста противоречия. През юни 2023 г. руският опозиционен Telegram канал ASTRA откри, че 28 мобилизирани войници от Ханти-Мансийския автономен окръг, откупени от доброволческата асоциация „Ветерани“, тотално са изчезнали в продължение на повече от месец - с тях нямало никакъв контакт.

Преди това роднини на 500 мобилизирани войници от Алтайския край и Кузбас съобщиха, че 60-а въздушнодесантна бригада „Ветерани“ е откупила другарите им от руските въоръжени сили за 25 000 рубли на човек. Тогава те били изпратени да щурмуват Бахмут в Донецка област на Украйна в типичните за руските сили малки групи, които имат за цел да претоварят отбраната на украинците на цената на огромни загуби в жива сила.

През юли 2025 г. ASTRA се свърза с участник в операция „Поток“ - влизането в Суджа през тръбопровода, който потвърди, че е участвал в проникването. Той заяви, че операцията е била проведена с пълно незачитане на здравето и безопасността на военнослужещите. Десетки войници са се задушили, самоубили се или са умрели в паника, по думите му.

