Кога ще работи Kaufland по време на празниците?

Празнично работно време очаква посетителите на хипермаркетите на Kaufland в цялата страна. Всички 70 магазина в страната ще бъдат отворени всеки ден, с изключение на 25 декември и 1 януари.

В навечерието на Бъдни вечер (24 декември) и Нова година (31 декември) клиентите в големите областни градове ще имат възможност да направят последни празнични покупки между 07.00 и 19.30 часа. Работното време важи за филиалите в София, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Перник.

В другите населени места магазините на Kaufland ще работят до 18:30 ч., като това важи за градовете: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ботевград, Разград, Търговище, Горна Оряховица, Силистра, Добрич, Шумен, Казанлък, Сливен, Ямбол, Асеновград, Димитровград, Кърджали, Хасково, Севлиево, Габрово, Карлово, Пазарджик, Кюстендил, Дупница, Благоевград, Сандански и Петрич.

На 26 декември и 2 януари всички хипермаркети на ритейлъра очакват своите клиенти от 8 сутринта до стандартния си час на затваряне.