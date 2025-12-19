"Чашата преля": Организират протест в подкрепа на Мария Цънцарова

Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) призовава журналисти и граждани да се присъединят към протест в подкрепа на водещите на сутрешния блок на bTV "Тази сутрин" – Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Протестът ще се проведе днес, 19 декември, от 18:00 часа на паркинга пред редакцията на телевизията.

Повод за акцията са широко разпространените информации за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно и на нейния колега като водещи на сутрешния блок. Цънцарова е обект на политически атаки от години, а в последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително чрез публикации за нейното сваляне от ефир.

"Обезпокоени сме от риска от поредно "опразване на столчета" на критични гласове в българския национален ефир", се казва в позицията на АЕЖ-България. Организацията призова ръководството на bTV да вземе решение, което е в съответствие с обществения интерес и законодателството, защитаващо свободата на словото. Още: Председателят на СЕМ: Следя с безпокойство казуса "Цънцарова"

Протест

АЕЖ напомня, че България е длъжна да спазва Европейския регламент за свободата на медиите, който защитава журналистите от политическа намеса, независимо дали работят в обществени или частни медии. "За съжаление, случващото се с Мария Цънцарова носи усещането за пореден брутален акт на политически натиск срещу свободната журналистика в България", се отбелязва в позицията.

Журналистите от АЕЖ призовават колегите им – както от нюзрума на bTV, така и от други медии, както и гражданите, загрижени за демократичните процеси, да се присъединят към протеста, за да покажат солидарност с водещите. Още: "Време е за истинска промяна": Скри ли bTV чаша на Мария Цънцарова с послание към протеста? (СНИМКИ)

"Елате в 18:00 ч. на паркинга пред bTV, за да покажем, че чашата на търпението ни към политическото овладяване на медиите е преляла", се казва в призива на организацията.