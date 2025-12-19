След като не даде руски пари на Украйна, белгийският премиер се пошегува за "дачата си в Санкт Петербург" (ВИДЕО)

"Сега трябва да отида на вилата си в Санкт Петербург, където съсед ми е Депардийо, а отсреща е Асад. Мисля, че бих могъл да бъда кмет там". Думите са на белгийския премиер Барт де Вевер - той ги каза на пресконфереция, след като стана ясно, че замразените руски активи в ЕС, огромна част от които са в Белгия (в Euroclear), няма засега да бъдат ползвани като директна гаранция за заем за Украйна. Как ще бъде финансирана Украйна от ЕС, научете: ЕС няма да пипа замразените руски активи, но ще даде нови милиарди на Украйна
Де Вевер веднага уточни, че казаното е шега: "Това беше шега. Ако го отразявайте, не забравяйте да кажете, че съм се шегувал и сте се смели".
Belgium’s Prime Minister De Wever, under fire for blocking the release of frozen Russian assets, joked to journalists that he has a dacha in Russia:— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025
“Now I need to go to my dacha in Saint Petersburg, where my neighbor is Depardieu and across the street is Assad. I think I could… pic.twitter.com/ctjWmm2Zv4
По глобалния въпрос с Украйна, френският президент Еманюел Макрон коментира, че ако мирните преговори пак зациклят, Европа трябва директно да се ангажира Путин в процеса. "Или ще бъде постигнат траен мир сега, или Европа ще трябва да възобнови диалога с Русия, при пълна прозрачност и в координация с Украйна", каза Макрон.