Любопитно:

След като не даде руски пари на Украйна, белгийският премиер се пошегува за "дачата си в Санкт Петербург" (ВИДЕО)

19 декември 2025, 14:24 часа 404 прочитания 0 коментара
След като не даде руски пари на Украйна, белгийският премиер се пошегува за "дачата си в Санкт Петербург" (ВИДЕО)

"Сега трябва да отида на вилата си в Санкт Петербург, където съсед ми е Депардийо, а отсреща е Асад. Мисля, че бих могъл да бъда кмет там". Думите са на белгийския премиер Барт де Вевер - той ги каза на пресконфереция, след като стана ясно, че замразените руски активи в ЕС, огромна част от които са в Белгия (в Euroclear), няма засега да бъдат ползвани като директна гаранция за заем за Украйна. Как ще бъде финансирана Украйна от ЕС, научете: ЕС няма да пипа замразените руски активи, но ще даде нови милиарди на Украйна

Де Вевер веднага уточни, че казаното е шега: "Това беше шега. Ако го отразявайте, не забравяйте да кажете, че съм се шегувал и сте се смели".

По глобалния въпрос с Украйна, френският президент Еманюел Макрон коментира, че ако мирните преговори пак зациклят, Европа трябва директно да се ангажира Путин в процеса. "Или ще бъде постигнат траен мир сега, или Европа ще трябва да възобнови диалога с Русия, при пълна прозрачност и в координация с Украйна", каза Макрон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Белгия Барт Де Вевер война Украйна замразени руски активи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес