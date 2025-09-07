Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 8 до 14 септември 2025

През седмицата от 8 до 14 септември 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Никога не е твърде късно за ново начало, но не можете да се откажете от себе си и мечтите си. Тъй като Юпитер в Рак се изравнява със Слънцето в Дева в четвъртък, 11 септември, трябва да вярвате в способността си да продължите напред в живота. Няма значение какво се е случило или колко бавно са се развили нещата. Все още сте способни да се възползвате от новото начало и да култивирате живот, изпълнен с късмет и изобилие.

Хороскоп за утре, 7 септември: Лунното затъмнение носи просветление на Везните и супер настроение на Водолеите

Ще бъде важно да запомните това, тъй като Меркурий Казими в Дева се появява в петък, 12 септември, засилвайки темите за нови начала и помагайки ви да полетите към мечтите си. Меркурий Казими се появява, когато планетата на комуникацията се подравнява със Слънцето, носейки късмет и нов цикъл в живота ви. Меркурий управлява комуникацията, докато Слънцето представлява действието, така че не забравяйте да намерите баланса между двете тази седмица.

Кърваво пълнолуние на 7 септември - какво ще донесе на всяка зодия

През уикенда, в събота, 13 септември, астероидът Веста ще се премести в Стрелец, носейки разширяване и нови възможности. Веста ще остане в Стрелец до 15 ноември, което прави това силно време да изследвате своята истина и какво означава да живеете най-добрия си живот . Астероидът Веста представлява автентичност, а докато е в Стрелец, той означава изследване, приключения и нови начала. И все пак, Стрелец не търси само забавно време, а по-дълбок смисъл. Използвайте този транзит, за да изследвате какво резонира с душата ви, да почетете целта си в този живот и да осъзнаете, че никога не е твърде късно за ново начало.

Още: В неделя: Пълна луна = пълни джобове за Лъв, Риби + още 2 зодии

1. Козирог

Козирог, трябва да вярваш, че можеш да постигнеш всичко, което си намислиш. Като земен знак, притежаваш много силни страни, които ти помагат да осъществиш живота на мечтите си. Въпреки това, ти също така се нуждаеш от логически доказателства или основа, преди да поемеш риск. Ако не виждаш логична причина, поради която една мечта е възможна, често я пропускаш. Тъй като обаче Меркурий Казими в Дева се случва в петък, 12 септември, трябва да вярваш в себе си и способността си да постигнеш всичко, което желаеш.

Духовно послание за всяка зодия за 7 септември

Меркурий Казими е магическо и щастливо съвпадение между планетата на комуникацията и Слънцето, което също е от полза за живота ви. Тъй като Меркурий започва чисто нов цикъл, така сте и вие. Меркурий представлява плановете, комуникацията и начина, по който мислите за живота си, включително способността ви да вярвате в себе си. Когато Меркурий се съвпадне със Слънцето, той представлява предприемане на действия по отношение на мечтите ви, приемане на ново предложение или най-накрая правене на планове за пътуването, което винаги сте искали. Използвайте енергията на Дева, правете планове и се погрижете за детайлите, но не се вкопчвайте в съвършенството, преди най-накрая да направите крачка на вярата.

2. Овен

Още: На 7 септември: Числото 7 ще "заповяда" на 4 зодии да бъдат щастливи

Позволете си да видите света в нова светлина, красиви Овни. От събота, 13 септември, до 15 ноември, астероидът Веста ще се премести в Стрелец. Веста представлява вашето вътрешно чувство за автентичност и това, което ви прави уникални. В Стрелец тя призовава за търсене на смисъл, в което ще бъдете насърчени да се задълбочите във философия, религия или образование, за да започнете да виждате света в нова светлина. Тази енергия може да ви помогне да се освободите от вярвания, които са ви спъвали, и да разберете кои сте като душа, което е първата стъпка към живота, за който сте мечтали.

За тези 3 зодии септември месец бележи началото на големи успехи

Със Стрелец, известен като вечния скитник, това може да е невероятно време да се отправите на уединение, творчески отпуск или пътешествие, което зове душата ви. Всичко носи смисъл с тази енергия, независимо дали се потапяте в собственото си чувство за духовност или най-накрая опознавате кои сте отделно от семейството, в което сте отгледани. Това е вашият шанс да определите как ще изглежда животът ви и да прегърнете божествения късмет, който винаги ви е обграждал.

Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 8 - 14 септември 2025

3. Скорпион

Прегърнете божествените връзки, които ви заобикалят, скъпи Скорпиони. Като воден знак, не е изненадващо, че често се чувствате като самотник или предпочитате собствената си компания пред общуването. Трябва обаче да оставите зад гърба си фазата на отшелник и да се впуснете в нова ера на връзки в живота си. Това включва приятели, семейство, романтични срещи и тези, които са част от вашата социална мрежа. Тези връзки не са просто случайни, нито са просто за забавление. По-скоро те притежават голямо значение и са от полза за цялостния ви житейски път. Не подценявайте важността на това да се изложите. Бъдете готови да се запознаете с нови хора и да се свържете отново с тези, които вече са заявили присъствието си в живота ви.

Още: Втората половина на септември ще е най-силното време от годината за 3 зодии

В четвъртък, 11 септември, Юпитер в Рак ще се подравни хармонично със Слънцето в Дева. Юпитер влияе на късмета ви, така че можете да сте сигурни, че която и област от живота ви да докосне, ще се разшири. С енергията на Юпитер и Слънцето, вие бивате изтласкани от зоната си на комфорт или от ерата си на тишина. Събудете енергията, необходима за излизане с приятели, изпращане на покани за обяд или за потърсване на професионален контакт за помощ. Хората, които познавате, ще ви помогнат да стигнете до мястото, където искате да бъдете, но трябва да ги прегърнете.