Протестът променя движението в София

Антиправителственият протест тази вечер променя движението в столицата, съобщиха от Столична община. Забранени са престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на СДВР, без да се засягат местата в режим на платено паркиране "служебен абонамент":

ОЩЕ: След прасето, и диван: Отправете послание към Слави, от него зависи

на паркинга на пл. „Княз Александър I“;

на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

на пл. „Николай Гяуров“.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция" при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и места.