Властта е респектирана от протеста, но ефектът на снежната топка вече е налице: Анализ

Протестът свърши работа, но въпросът е дали напрежението, което се наблюдава отдолу, няма да продължи да се натрупва по ефекта на снежната топка. Този коментар направи пред БНР политологът от агенция "Мяра" Светлин Тачев. По думите му, недоволства по повърхността са избили, като бюджетът е бил само повод.

Властта като че ли се респектира и показа диалогичност, тоест първата си работа протестът я свърши. Мащабността на протеста показва, че обществото е станало изключително чувствително, за разлика от липсата на чувствителност на властта, която си е осигурила комфорт, подчерта политологът.

Според него властта не иска да се конфронтира, но трябва да се отчита натрупаната отдолу енергия, която се изразява в редица населени места извън София.

Поколението Z, което не е хомогенно, участва и в протестите през 2020 г., напомни Тачев. Според него това е поколение, израснало само и единствено през управление на Борисов.

За феномена контрапротест той посочи, че "това е скъпо струваща логистика, много тежка машина, която трябва да заработи", затова тези митинги могат да бъдат единични.

Това правителство се крепи на търсенето на история. То играе за история – страната да влезе в еврозоната. В момента, когато това стане факт и тези партии запишат имената си, целта ще се размие и може да се стигне до път към предсрочни избори, смята Светлин Тачев. Той допуска да се получи пауза в протестите заради коледните и новогодишни празници, но прогнозира, че те ще се прехвърлят след това.

Зимните месеци са невралгични за всяка власт. Може да се генерира изключително голямо недоволство, което да доведе до разместване на политическите пластове, каза политологът.

Снимка: Actualno.com