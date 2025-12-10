Легендарният Георги Василев: С правилна работа през зимата ЦСКА може да стигне нужното ниво

Легендата на българския футбол Георги Василев коментира представянето на бившия му тим ЦСКА в последните седмици. Гочето, както всички наричат именития треньор, бе категоричен, че нещата при „червените“ все още са далеч от необходимото, но с правилна работа по време на зимната пауза „армейците“ могат да стигнат нужното ниво. Василев, който изведе българския гранд до златен дубъл през сезон 1996/97, допълни, че момчетата на Христо Янев са длъжни да победят Локомотив София в предстоящия двубой от 1/8-финалната фаза на турнира за Купата на България.

Георги Василев бе категоричен, че ЦСКА няма право на грешка срещу Локомотив София. Той също така не спести похвалите си за треньора на „армейците“ Христо Янев, който е внесъл много енергия и настроение в отбора и това си личи по резултатите.

„ЦСКА няма право на грешка срещу Локомотив София“

„План максимум за ЦСКА бе да завърши годината с десет поредни победи. Това щеше да даде много голямо самочувствие за пролетта, да повдигне духа и на феновете. Вече е ясно, че не може да се случи и да се правят трагедии няма да доведе до нищо добро. Гостуванията на „Тича“ винаги са много тежки и преследването на три точки там е в сферата на хубавите пожелания. Сега мачът с Локомотив София ще е много интересен и трябва да бъде спечелен на всяка цена. Тук вече е елиминация и нямаш право на грешка. Локо показва добра форма в последните мачове и със ще даде здрав отпор. Без значение от терена, условията, играта – за ЦСКА ще е важен само резултатът и той трябва да бъде постигнат“.

„Христо Янев донесе доста енергия, настроение в ЦСКА. Предаде дух на победители във футболистите и това личи от резултатите. А дори и при загубата от Черно море отборът изглеждаше добре в големи периоди от мача. Но съм убеден, че и той, и останалите хора в ръководството на ЦСКА, не смятат, че всичко е перфектно. Има доста компоненти, в които тимът трябва да се подобрява, за да бъде конкурентноспособен на лидерите. Виждам, че има оптимизъм, позитивна атмосфера в съблекалнята и смятам, че с правилна работа през зимата ЦСКА може да стигне нужното ниво“, заяви Георги Василев.

ОЩЕ: Венци Стефанов за Балов: Щом от ЦСКА искат да дават пари, няма да останат без да ги чуя