10 декември 2025, 15:11 часа 0 коментара
Неочаквано близки: Нина Добрев и Вин Дизел се събраха (СНИМКИ)

Холивудските звезди Нина Добрев и Вин Дизел отново привлякоха вниманието на феновете, след като се появиха заедно на публично събитие, което бързо беше определено от медиите като своеобразно "обединение" на актьорите от екшън хита "xXx: Return of Xander Cage". Двамата бяха забелязани на престижното събитие "Women in Cinema", където демонстрираха приятелско отношение и очевидно близки отношения.

Снимки и видеа от появата им се разпространиха в социалните мрежи и бързо породиха вълна от коментари, най-вече от фенове на филма от 2017 година. Макар и кратка, тяхната среща напомни за времето, когато двамата работеха заедно по третата част от популярната екшън поредица.

Снимка: Getty Images

Въпреки слуховете, към момента няма официална информация, че двамата подготвят нов съвместен проект. Появата им изглежда е била приятелска и свързана със събитието, но не и знак за предстоящо продължение на филма.

Феновете обаче остават оптимисти, че ще видят любимите си актьори в нов общ филм. Техният мини "реюниън" показва, че отношенията между двамата са все така добри, а това винаги оставя вратичка за бъдеща колаборация.

Снимка: Getty Images

Партньорството им в "xXx: Return of Xander Cage"

Филмът излезе през 2017 г. и отбеляза завръщането на Дизел в ролята на екстремния агент Ксандър Кейдж. Нина Добрев се присъедини към екипа като Беки Клиъридж – гениална техническа експертка, която бързо се превърна в любима героиня на зрителите.

Снимка: Getty Images

Още по време на снимките Дизел нееднократно е хвалил Добрев. В свое послание в социалните мрежи той я нарече "човек, когото просто не можеш да не обичаш" и я описа като талантлива както на екрана, така и извън него. Добрев също е споделяла, че участието ѝ в "xXx" е било "истински подарък" в кариерата 

Ева Петрова
