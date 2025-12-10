Кометата 3I/ATLAS изуми учените: Тя може да донесе живота на Земята

Астрономи откриха безпрецедентни количества метанол и циановодород, които се считат за ключови градивни елементи на живота (ДНК и РНК), в междузвездната комета 3I/ATLAS. Този трети междузвезден обект, открит от учените, съдържа много повече от тези вещества, отколкото всяка друга комета в Слънчевата система. Проучването е публикувано в arXiv, съобщава Futurism.

Откритие за кометата 3I/ATLAS

Астрономи са открили, че междузвездният обект 3I/ATLAS съдържа метанол и други химикали, които биха могли да са играли ключова роля в произхода на живота. Изследователите са регистрирали необичайно висока концентрация на метанол, един от основните „градивни елементи“ на органичната химия, тъй като тази молекула участва в образуването на аминокиселини и протеини, които изграждат ДНК и РНК. В същото време 3I/ATLAS съдържа значително повече метанол от която и да е известна комета в Слънчевата система и тази молекула не е открита в други междузвездни обекти.

Учените вече са установили, че 3I/ATLAS има необичайни свойства: държи се различно от обикновените комети и има необичаен химичен състав. Вероятно се е образувала в различна звездна система при различни условия. Това е едва третият междузвезден обект, идентифициран от астрономите тази година, и сега той напуска границите на нашата планетарна система.

Използвайки наблюдения от ALMA, учените откриха значителни количества метанол както в ядрото, така и в комата на обекта. Те също така откриха циановодород, друга важна молекула, която е повлияла на появата на живота.

Метанолът е прекурсор на аминокиселините, които формират структурата на ДНК и РНК и играят фундаментална роля в органичната химия. Циановодородът е токсичен в големи количества, но в малки количества е от съществено значение за живота на растенията, животните и микроорганизмите, а също така е изходно съединение за образуването на сложни органични вещества.

Според изданието, изследователите са били изключително изненадани да открият толкова високи концентрации на метанол и циановодород в ядрото и комата на 3I/ATLAS - нива, които никога не са били наблюдавани в комети в Слънчевата система.

Установено е, че кометата отделя около 40 кг метанол всяка секунда, което е около 8% от общите ѝ емисии - четири пъти повече от типичната скорост за кометите в Слънчевата система. Освен това, 3I/ATLAS произвежда между 250 и 500 гр циановодород в секунда. Учените отбелязват, че това са сред най-високите стойности, регистрирани някога за комета. Като се има предвид ролята на метанола във формирането на ключови молекули, необходими за възникването на живот, това откритие придобива особено значение.

Астрофизикът от Харвардския университет Ави Льоб, който преди това предположи, че 3I/ATLAS може да е извънземен космически кораб, смята, че новите данни подкрепят хипотезата, че обекти от този тип биха могли да доставят градивните елементи на живота на Земята преди милиарди години.

Според Льоб, необичайно високите концентрации на метанол и циановодород показват, че обектът има „доброжелателен характер“ и не представлява заплаха. Преди това той предположи, че 3I/ATLAS може да е превозното средство на враждебна извънземна цивилизация.

Припомняме, че по-рано НАСА официално потвърди, че междузвездният обект 3I/ATLAS е естествена комета, опровергавайки хипотезата на Льоб за изкуствения му произход. Последните данни, получени от телескопа Джеймс Уеб и други мисии, показват, че третият потвърден междузвезден обект има уникален състав, но няма признаци на извънземна технология.

