Пияни руски шофьори за малко да провалят операция "Паяжина", Украйна се измъкнала с нелепа лъжа

Операция "Паяжина" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) - най-ефективната координирана атака с дронове от началото на войната, която постави на колене руската стратегическа авиация с нападения на редица военни летища на 1 юни 2025 г. - е била насрочена всъщност за около месец преди това. Планът е бил да се проведе на 9 май, но е била отложена, след като пияни руски шофьори на тирове пропуснали датата, твърди The Wall Street Journal.

Припомняме, че СБУ порази ключови летища дълбоко на руска територия чрез дронове, вкарани в Руската федерация с камиони - буквално под носа на Федералната служба за сигурност (ФСБ) и без шофьорите на тировете да подозират какво са пренасяли. Според украинската служба акцията е била планирана повече от година и половина и в крайна сметка са били поразени 41 руски самолета.

Шофьор от Челябинск щял да разкрие схемата, но повярвал на лъжа

От 23 до 26 май пет камиона напуснали Челябинск с посока към летища в цяла Русия. В близост до Челябинск покривът на един от камионите обаче се отлепил, разкривайки дроновете. Шофьорът, който не знаел за експлозивите, трябвало да бъде убеждаван, че дроновете са за проследяване на животни. Той повярвал, поправил покрива и продължил по пътя си, разкрива медията в свой обширен материал за операцията, базиран на информация от източници.

"Под покрива има дронове", казал шофьорът на транспортния мениджър Артьом Тимофеев.

„Какво, по дяволите?“, отговорил Тимофеев, преструвайки се, че не знае нищо. 37-годишният украинец, живеещ в Русия, обаче е бил наясно за всичко - той е бил основният координатор на място.

В Киев всички се изпотили от напрежение, но шофьорът сравнително бързо повярвал на лъжата за следенето на животни.

Как дроновете били внесени в Русия: двама украинци с руски паспорти в основата

В усилията си да се бори с контрабандата, СБУ вече е била научила как контрабандистите пренасят стоки през границата, възползвайки се от корупцията в редиците на руските митнически власти. Този път обаче СБУ е била контрабандистът. Дроновете са били разглобени на части, за да бъдат сглобени по-късно. В кабините имало документи, които фалшиво удостоверявали произхода им. След това украинците се нуждаели от доверени хора на място и се обърнали към бившия DJ Артьом Тимофеев и съпругата му Катерина, която е татуист.

Двамата са участвали в протестите на "Майдана" от 2014 г., които свалиха проруския президент на Украйна Виктор Янукович. Впоследствие обаче руското анексиране на Крим удари по икономиката на страната и Артьом и Катерина са се присъединили към голямата украинска диаспора в Руската федерация. Двамата били докарани в Лвов - в Западна Украйна, за да бъдат подложени на детектор на лъжата преди операция "Паяжина". След това се върнали в Русия, където били разпитвани три часа от ФСБ заради родното им място - Украйна, което будело подозрение, макар те да имат руски паспорти.

В Челябинск Артьом създал логистична компания и наел голям склад и офис в индустриалната част на града, недалеч от местния офис на ФСБ. Тимофеев се заел с покупката на камиони и наемането на шофьори. Публикувал обява в руски уебсайт и провел интервюта с повече от 20 кандидати. Шофьорите трябвало да бъдат надеждни, но не любопитни, и да преминат не само проверката на Тимофеев, но и тайно тази на СБУ, която включвала проверка за връзки с руските правоохранителни органи.

Алкохолът - приятел на руснака, щял да провали операцията

Снимка: ръководителят на СБУ Василий Малюк, източник: Facebook.com/Volodymyr Zelenskyy

Двамата с Катерина сглобили 150 дрона и осем кабини под ръководството на СБУ чрез телефонни обаждания и видеоразговори от Украйна. Към края на април всичко било готово. СБУ искала да нанесе удара си около руския Ден на победата на 9 май. Но операцията се натъкнала на неочаквана пречка - прекомерната консумация на алкохол повалила няколко шофьори по време на продължителния празничен период за православния Великден, Деня на труда и Деня на победата.

Накрая, от 23 до 26 май, пет камиона тръгнали от Челябинск в различни посоки. На 1 юни шофьорът на един от камионите престанал да отговаря. СБУ се опитала да помогне, но контактът бил загубен. По-късно снимки показаха тялото на шофьора и изгорял камион. Зад всичко това стои тайната украинска двойка, Артьом и Катерина Тимофееви. Двамата избягали в Казахстан дни преди ударите, разказва WSJ.

В крайна сметка 117 дрона полетели към военните летища "Оленя", "Дягилево", "Иваново" и "Белая". Останалото е история - 41 ударени руски самолета от стратегическата авиация, от които щетите по най-малко 12 са непоправими, твърди Украйна.

