Мистерията на Витлеемската звезда: НАСА представи доказателства за нейния произход

Древни записи и съвременни изчисления на НАСА показват, че Витлеемската звезда може да е била астрономическо явление, а не мит. Астрономът на НАСА Марк Матени заяви, че легендарната Витлеемска звезда, която според Библията е довела влъхвите до родното място на Исус, е могла да бъде истински астрономически феномен. За това пише „Дейли Мейл“.

Какво откри НАСА за Витлеемската звезда?

Според астронома на НАСА Марк Матени, при изгряването на Витлеемската звезда вместо чудотворно знамение, в небето е могла да свети комета, наблюдавана преди повече от 2000 години. Матни анализира китайски архиви, в които се споменава ярка комета, видима повече от 70 дни около 5 г. пр.н.е. Именно тя би могла да съответства на описанието в Евангелието от Матей - първо сияеща на изток, а след това „водеща“ пътешественици от Йерусалим до Витлеем.

Според реконструкцията на възможните орбити, през юни същата година небесното тяло е било толкова близо, че е можело да се вижда дори през деня. Изследователят отбелязва, че за първи път движението му съвпада точно с библейското описание, където звездата сякаш е спряла над мястото на раждане на Исус.

Повече от 400 опита на учените да обяснят феномена на Витлеемската звезда не са дали ясен отговор. Някои я смятат за експлозия на свръхнова комета, други - за мит. Проучването на НАСА се превърна в едно от най-добре обоснованите предположения за истинския ѝ произход.

Междувременно учен от НАСА представи нова теория за липсата на контакт с извънземен живот, твърдейки, че извънземните просто са отегчени да търсят други цивилизации.

Робин Корбет, учен от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА, обаче предлага теорията за „радикална обикновеност“. Той разказва за нея в негово изследване, публикувано в портала arXiv.

Корбет предполага, че нашата Галактика може да е пълна с живот, но този живот изобщо не е нетърпелив да завладее междузвездните пространства, както е показано в „Междузвездни войни“. Ученият вярва, че напредналите цивилизации в крайна сметка достигат един вид „мотивационен таван“. Логиката е проста: всяко разширение изисква огромни ресурси и енергия. Ако една цивилизация вече е достигнала комфортен стандарт на живот, защо да харчи трилиони за рисковани пътешествия, които не носят нищо фундаментално ново? Според него извънземните не идват на Земята, защото животът тук не им изглежда привлекателен и те чувстват отегчение към него.

