Любопитно:

Нова авария в Русия: 167 000 души мръзнат в Сибир на минус 32 градуса

10 декември 2025, 14:57 часа 337 прочитания 0 коментара
Нова авария в Русия: 167 000 души мръзнат в Сибир на минус 32 градуса

В Сибир 167 000 души са без отопление поради голяма авария в топлоелектрическа централа, в момент, когато температурите през нощта достигат минус 32 градуса по Целзий. В Ангарск, Иркутска област, властите обявиха извънредно положение заради аварията, която се случи още на 7 декември, но и до момента ремонтите на излезлите от строя котли продължават.

Все още не е известно кога топлоелектрическата централа ще се върне към пълна експлоатация. Първоначално местният губернатор съобщи, че аварийните екипи работят денонощно на мястото на аварията и ще пуснат топлоподаването до вторник, 9 декември. 

Кметът на Ангарск Сергей Петров обаче по-късно обяви, че Ангарски район е в състояние на повишена готовност, а ремонтът ще се проточи до 11 декември.

Още: Русия се отказа да строи жп линия за 50 трилиона рубли между Сибир и Китай: Парите й трябват за война

Това е истинско бедствие за региона, предвид силния студ: дневните температури са около минус 15, но прогнозите за нощните са да останат от минус 20 до минус 30 градуса по Целзий през следващите дни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Авария Русия Отопление Сибир
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес