Нова авария в Русия: 167 000 души мръзнат в Сибир на минус 32 градуса

В Сибир 167 000 души са без отопление поради голяма авария в топлоелектрическа централа, в момент, когато температурите през нощта достигат минус 32 градуса по Целзий. В Ангарск, Иркутска област, властите обявиха извънредно положение заради аварията, която се случи още на 7 декември, но и до момента ремонтите на излезлите от строя котли продължават.

Все още не е известно кога топлоелектрическата централа ще се върне към пълна експлоатация. Първоначално местният губернатор съобщи, че аварийните екипи работят денонощно на мястото на аварията и ще пуснат топлоподаването до вторник, 9 декември.

Кметът на Ангарск Сергей Петров обаче по-късно обяви, че Ангарски район е в състояние на повишена готовност, а ремонтът ще се проточи до 11 декември.

Това е истинско бедствие за региона, предвид силния студ: дневните температури са около минус 15, но прогнозите за нощните са да останат от минус 20 до минус 30 градуса по Целзий през следващите дни.