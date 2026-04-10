Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 13-19 април 2026 г.

В най-щастливия ден от седмицата за вашия зодиакален знак, от 13 до 19 април 2026 г., силен поток от енергия на Овен осигурява мощна енергия за проявяване на това, което искате в живота.

До петък, 17 април, седем планети се събират в Овен, създавайки интензивен стелиум. Стелиумът е портал на късмета, но изисква да се справите с всички предизвикателства, които възникнат. Не стойте безучастно през предстоящата седмица.

Останете здраво стъпили на земята и съсредоточени тази седмица, но си позволете да предприемете действия. Практикувайте търпение и старание, но бъдете готови да поемете риск и да преследвате мечтите си.

Най-щастлив ден за Овен: петък, 17 април

Пожелайте си нещо, скъпи Овни. В петък, 17 април, Новолунието изгрява във вашия зодиакален знак. Това е идеалното време да отпразнувате новото начало, което тази година представлява за вас. Вие едва започвате едно невероятно пътешествие на растеж и проявление, дори и все още да не ви се струва така.

Позволете си да се отворите за нови преживявания и идеи. Вярвайте в най-нереалните си мечти и бъдете готови да поемете късмет. Това Новолуние е заредено със свръхсила от стелиума в Овен, така че си поставете намерение и бъдете готови да направите всичко необходимо, за да го осъществите.

Най-щастлив ден за Телец: четвъртък, 16 април

Действайте според интуицията си, Телец. Като стабилен, здраво стъпил на земята знак, нямате проблеми с определянето на курс към успеха. Това обаче често не включва интуицията ви. Вместо да разчитате само на практически аспекти, като електронни таблици и бизнес планове, опитайте се да прегърнете интуицията си в четвъртък.

Марс в Овен се изравнява с Плутон във Водолей на 16 април, носейки дълбоко и мощно прозрение в кариерата ви. Тази енергия проправя пътя за много вълнуващ сезон на Телец. Нека тази нова глава от живота ви бъде такава, в която ще се вслушвате в интуицията си, както и ще правите логични планове.

Най-щастлив ден за Близнаци: вторник, 14 април

Близнаци, обърнете внимание на предложенията, които получавате. От вторник, 14 април, Меркурий е в Овен, което помага за появата на нови предложения и възможности. Меркурий е планетата на комуникацията. В Овен той поема ролята на божествен организатор в живота ви.

Това ви помага да срещнете нови хора и да създадете правилните връзки. Може да чуете за нови оферти, които биха могли да ви помогнат да осъществите мечтите и целите си. Уверете се, че сте отворени и вярвате в себе си , тъй като това може да бъде мощен момент за трансформация на живота ви.

Най-щастлив ден за Рак: четвъртък, 16 април

Мечтайте за нов живот, Рак. В четвъртък, 16 април, Меркурий се съединява с Нептун в Овен. Няма недостиг на енергия за Овен през следващите дни, но този транзит е благоприятен. Това ви помага да се настроите на професионалните си мечти и цели и да получите духовни знания за вашата цел в този живот.

Меркурий ви помага да съобщите амбициите си на тези, които могат да помогнат. Може дори да приемате предложения. Обърнете внимание на мечтите си и на начините, по които чувствате, че сте предназначени да промените света, защото всичко е възможно.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg