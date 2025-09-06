Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 8 - 14 септември 2025

Най-щастливият ден от седмицата за всеки зодиакален знак от 8 до 14 септември 2025 г. е тук, когато навлизаме в Портала на затъмненията, периодът между две затъмнения. По време на тази фаза е важно да не позволявате на миналото да ви тежи, а да бъдете отворени и възприемчиви към бъдещето, към което сте водени.

Тази нагласа ще бъде от съществено значение, тъй като Слънцето в Дева се подравнява с Юпитер в Рак в четвъртък, 11 септември, точно преди Меркурий Казими в Дева в петък, 12 септември. Юпитер в Рак работи извънредно, за да ви донесе изобилието и емоционалното удовлетворение, които заслужавате, докато Слънцето в Дева ви дава възможност да поемете контрол над съдбата си. Меркурий Казими представлява ново начало, така че бъдете готови да приемете какво може да означава това в живота ви, особено когато астероидът Веста се премества в Стрелец в събота, 13 септември. Астероидът Веста представлява вашето чувство за автентичност , а в Стрелец ви дава силата да изследвате душевния си договор и какво е предназначено за вас. Поемете риск, инвестирайте в мечтите си и бъдете готови да работите с другите за постигане на целите си.

Марс във Везни ще се изравни с Венера в Лъв в неделя, 14 септември. Това ще ви даде мотивация да се възползвате от ново начало и да възприемете съвместен подход, вместо просто да мислите, че трябва да направите всичко сами. С наближаването на лекия край на седмицата, последната четвърт на Луната в Близнаци ще се издигне в неделя, 14 септември, предлагайки ви възможност да вземете решаващо решение за живота си. Всичко, което се случва в предходните дни, е свързано с това, че избирате свой собствен божествен път и сте готови да следвате живота, който е предназначен за вас.

Овен: четвъртък, 11 септември

Овни, направете необходимите подобрения, за да живеете най-добрия си живот. В четвъртък, 11 септември, Юпитер в Рак ще се изравни положително със Слънцето в Дева, помагайки ви да направите промени у дома и в начина, по който се грижите за себе си. Тази енергия на Юпитер в Рак ще ви помогне да създадете дома и любящите връзки, които желаете, като същевременно ще ви позволи да се излекувате от миналото си.

С комбинираната енергия на Юпитер и Слънцето, това е шанс да промените начина, по който се грижите за себе си , и да коригирате всички рутини, така че наистина да се чувствате по най-добрия начин. Да се ​​чувствате по най-добрия начин е предпоставката да живеете най-добрия си живот, така че се съсредоточете върху положителните подобрения, които можете да направите, и се почувствайте овластени да промените нещата във ваша полза.

Телец: петък, 12 септември

Трябва да се възползваш от щастлив живот, скъпи Телец. Животът е натоварен напоследък и въпреки че е донесъл известно объркване, би трябвало да усетиш завръщането на яснотата, тъй като Меркурий Казими в Дева ще се случи в петък, 12 септември. Меркурий Казими е един от най-щастливите аспекти в астрологията, защото носи нови начала, предложения и възможности в живота ти. В Дева тази енергия ще се фокусира върху въпроси, свързани с романтиката, творчеството и щастието.

Романтичният ви живот може да е бил напрегнат или несигурен напоследък; тази енергия обаче може да донесе обрата, на който сте се надявали. Отвъд любовта обаче, тази енергия е предназначена да ви помогне да разгърнете творческия си потенциал и да осъзнаете, че ако искате живот, основан на щастие, тогава е ваша задача да го създадете.

Близнаци: неделя, 14 септември

Действай по отношение на това, което искаш, мили Близнаци. Често се замисляш за решенията, които трябва да вземеш, или за изборите, които възникват в живота ти. В този момент обаче не става въпрос за правилния избор, а просто за вземане на решение . Без значение какво решиш да предприемеш, най-важният аспект е да не се зацикляш на нерешителност.

Изборът, който правите във всеки един момент, е правилният, независимо дали в крайна сметка ще промените решението си. Уверете се, че сте смели и проактивни в вземането на решения, тъй като Венера в Лъв се изравнява с Марс във Везни в неделя, 14 септември. Тази енергия ви помага да вземате решения, които са във ваш най-добър интерес и които ще продължат да насърчават живот, който наистина резонира с душата ви.

Рак: четвъртък, 11 септември

Разширете се във всички области, които преди са ви плашили, мили Раци. Юпитер, планетата на късмета и изобилието, е във вашия зодиакален знак до 2026 г. Това означава подобрения във външния ви вид, а също така означава, че сте предопределени да разширите присъствието си в този свят. Заемете пространство , бъдете смели и не се сдържайте да изразявате мнението или желанията си.

В четвъртък, 11 септември, Юпитер в Рак ще се изравни със Слънцето в Дева, помагайки ви да научите какво наистина означава да се разширявате. Осъзнайте, че страхът не е нещо, което ви пази в безопасност, а просто поддържа ситуациите същите. Вече не се нуждаете от страх, за да ви защитава, особено след като сте в период на разширяване.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg