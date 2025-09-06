Добре дошли, г-н Зеленски, в Кремъл. За вас чай с една или две дози полоний?

Американският президент Доналд Тръмп все още се надява, че Владимир Путин е готов да преговаря в дух на добра воля за прекратяване на войната в Украйна. Но руският лидер продължава да дава сигнали, че е заплаха и че не може да му се има доверие. Само през последните няколко дни той изпрати два лоши сигнала, говорещи достатъчно ясно за истинските му намерения, пише Wall Street Journal в свой коментар.

През седмицата Путин заяви, че може да се съгласи да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, ако разговорите се проведат в удобна за него обстановка. "Нека дойде в Москва", каза Путин.

Отлична идея: Заповядайте, г-н Зеленски, добре дошли в Кремъл, моля, седнете. Какво ще кажете за чай, една или две дози полоний?, коментира изданието.

Още: Зеленски отговори на Путин за среща в Москва: Ела в Киев

И предупреждава, че от началото на пълномащабната война Русия вече направи многобройни опити да убие президента на Украйна и няма никакво съмнение, че ще продължи да го прави.

Вторият лош сигнал, изпратен от Кремъл, бе инцидентът със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над България. Русия е заподозряна, че стои зад заглушаването на GPS-а на самолета в момент когато висшият служител на Европейския съюз пътуваше към фабрика за боеприпаси в България - страна членка на ЕС и НАТО. Говорител на ЕС заяви, че служителите смятат, че това е "очевидна намеса" от страна на Русия, припомня вестникът.

От редакционния екип задават въпроса - "Колко още доказателства за намеренията на Путин са му необходими на Тръмп?"

Тръмп: Изгубихме Русия, тя отиде в лагера на Китай