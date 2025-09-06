Най-важните новини за деня: 6 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 септември 2025 г.

КЛЮЧЪТ КЪМ УНИЩОЖЕНИЕТО НИ: ОГЛЕДАЛОТО В БИОЛОГИЯТА

В продължение на много години учените работят по темата за така наречения "огледален живот". Този закачлив термин се отнася до едно от фундаменталните свойства на биологичния живот - това разказва в нов свой материал Foreign Affairs. Всички биологични молекули притежават това, което се нарича "хиралност" - този термин се отнася до свойството на даден обект, най-просто описвано като асиметрия: обектът не може просто да бъде огледално наложен върху друг, подобен обект. Например, лявата и дясната ръка - те не са идеално симетрични. Същото нещо (тоест, позицията "ляво-дясно") се наблюдава и в биологичната материя.

ЗНАМЕНОСЦИ И ФАЛШИВИ ЗАВЗЕМАНИЯ: УКРАИНСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ ЗНАЕ ЦЕЛИТЕ НА ПУТИН(ВИДЕО)

Докато не се проведат реални преговори за прекратяване на войната - руснаците ще поддържат висок темп на настъпление на фронта. Това заяви Андрей Юсов, представител на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР), в интервю за Novosti.LIVE, предаде украинската агенция УНИАН. Той е запознат, че основната цел на руснаците преди преговорите, е да демонстрират, че контролират колкото се може повече територия. За целта те използват тактиката на фалшиви завземания на населени места, обясни Юсов.

СЪРБИЯ СЛЕД БЕЗРЕДИЦИТЕ: ПРЕМИЕРЪТ МАЦУТ ПРИЗОВА ЗА ДИАЛОГ(ВИДЕО)

След снощните безредици в Нови Сад - сръбският премиер Джуро Мацут заяви, че страната може да напредне само с диалог и мир, предаде македонската медия 24 MK. Думите на сръбския премиер идват след като снощи сръбската полиция е "разчистила“ кампуса на Университета в Нови Сад от студенти, преподаватели, граждани и медицински служители. Припомняме, че от посоката на Ректората се чуваха шокови бомби, а във въздуха се усещаше сълзотворен газ и лютив спрей. Протестът в Нови Сад беше наречен „Сърбия, слушаме ли?“, като на него се събраха хиляди граждани.

"ДИКТАТОРИ, РАДВАЙТЕ СЕ!" СИ ДЗИНПИН ВЯРВА В СЪДБАТА И ТОВА Е ЛОША НОВИНА ЗА СВЕТА

През тази седмица Пекин демонстрира военна и дипломатическа мощ, което говори за лидер с глобални амбиции. В центъра на тези събития е Си Дзинпин, който все повече се представя като император на новия Китай. Това пише в своя статия международният редактор на Sky News Доминик Вагорн. "Си Дзинпин се очертава като изгряващ император на Китай, стремящ се да преобрази света по свой образ и подобие", отбелязва авторът.

140 ГОДИНИ СЪЕДИНЕНИЕ: ПОСЛАНИЯТА НА ПОЛИТИЦИТЕ

На 6 септември 2025 г. отбелязваме 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. След Берлинския конгрес от 1878 г. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Българското население, останало под османска власт, се стреми към обединяване с освободените българи. Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г. По повод празника партиите и политиците излязоха с послания.

МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ: ПУТИН ЕЛИМИНИРА СЕРИОЗНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА МИР, ЗА ТРЪМП ВЕЧЕ ЕВРОПА Е НА ПЪРВО МЯСТО(ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин отхвърли за пореден път легитимността на украинския президент Володимир Зеленски и заяви, че е невъзможно да се сключи мирно споразумение с настоящото украинско правителство. По този начин той ефективно елиминира възможността за сериозни мирни преговори. На 5 септември, по време на Източния икономически форум във Владивосток, стопанинът на Кремъл заяви, че "не вижда смисъл" да преговаря с Украйна, тъй като ще бъде "невъзможно" да се постигне споразумение.

ВУЧИЧ ОБВИНИ И ЕВРОДЕПУТАТИ ЗА ЕСКАЛАЦИЯТА: ЕВРОПЕЙСКИ БОКЛУЦИ. НИ НАЙ-МАЛКО НЕ СЕ СТРАХУВАМ (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич заяви в ранните часове на днешния ден, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени. Това предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА. Изявлението дойде след снощния голям сблъсък, при който сръбската полиция брутално се намеси срещу протестиращите месеци наред срещу Вучич и режима му.

БОЙ, ШОКОВИ ГРАНАТИ И СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ: ТЕЖКИ СБЛЪСЪЦИ МЕЖДУ ПРОТЕСТИРАЩИ И ПОЛИЦИ В СЪРБИЯ

Сръбската полиция е "разчистила“ кампуса на Университета в Нови Сад от студенти, преподаватели, граждани и медицински служители. Около сто метра от Ректората, на бул. „Цар Лазар“, са паркирани превозни средства на жандармерията и линейка. На място има стотици членове на жандармерията, съобщи телевизия N1. Същевременно от посоката на Ректората се чуват шокови бомби, а във въздуха се усещат сълзотворен газ и лютив спрей, което кара гражданите да се предпазват с шалове.