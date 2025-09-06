Илиан Илиев преди Грузия: Ще има промени в състава, мачът не е финал

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Илиан Илиев даде последната си пресконференция преди мача с Грузия. Двубоят на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси е утре от 16:00 часа българско време. Специалистът разкри, че ще направи промени в състава спрямо срещата с Испания на препълнения "Васил Левски". Титулярните 11 са почти избистрени, а Илиев се изказа ласкаво и за намиращите се в подем "кръстоносци".

Илиан Илиев: Титулярите са ми почти ясни

"Тичахме много срещу този труден съперник – европейският шампион Испания. Няма контузени за радост, само нападателят Александър Колев имаше проблеми с коляното, но сега е добре. След поражението си говорихме малко в съблекалнята, нормално атмосферата не е перфектна. Грузия е в това положение също, защото и те загубиха мача си, така че сме в една и съща ситуация", започна Илиев.

"Не е чак финал, не бива така да се представят мачовете, че е крайно решаващ мач. По принцип всеки мач е еднакво важен, те са и шест мача в програмата на групата. След утре имаме още четири мача. И ако приемем, че на хартия първото място е за Испания, има още да се разиграва 2-ата позиция. Не искам да добавям още излишно напрежение върху футболистите със "сега или никога". Има четири мача за всеки отбор"", смята той.

"Днес е вторият ден след мача, първият беше забравен. Сега направихме малко по-интензивна тренировка. Ако някой каже, че има умора и сме го планирали, то ще излезе от състава и ще влязат други. Първо ще говорим с футболистите. Но ние така или иначе ще направим промени. Утре е ранен мач и ще трябва бързо да решим състава", отбеляза специалистът.

"Впечатленията от Грузия са, че те са един от проспериращите отбори, представиха се добре на Европейското първенство. Имат футбобисти на високо ниво, играят атакуващо. Гледахме мача с Турция, загубиха го, но е от тези мачове, в които на единия отбор му се случиха нещата. Трябва да се подготвим за доста бягане, а и ще бъде топло", подчерта Илиан Илиев.

"Не са много въпросителните за нашия стартов състав утре, имаме яснота. Няма такива, които казват, че не искат да играят, но имало е моменти когато казват изморен съм, не съм готов. Така че ще видим до последно", завърши българският треньор с темата колко неясноти има в състава за мача.

