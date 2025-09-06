Капитанът на България каза с какво може "лъвовете" да компенсират липсата на класа

Капитанът на националния отбор по футбол на България Антон Недялков даде своето мнение на пресконференция преди двубоя на "лъвовете" срещу Грузия от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. Срещата е втора и за двата състава и започва утре (неделя, 7 септември) от 16:00 часа българско време на стадион "Борис Пайчадзе", който в миналото е носил името Владимир Илич Ленин и се намира близо до река Кура.

Антон Недялков: Отборният дух трябва да компенсира липсата на класа

"Можем да заменим класата с отборния дух и отборната работа. И се надявам, че утре ще го покажем и ще видим какво ще стане", отговори Недялков на въпрос с какво българите могат да компенсират липсата на класа.

🇧🇬🎙️ Илиан Илиев и Антон Недялков застанаха пред медиите на официалната пресконференция на #TEAMBULGARIA в Тбилиси преди утрешната световна квалификация с Грузия. #teambulgaria Posted by Team Bulgaria on Saturday, September 6, 2025

След това той беше попитан дали разликата с испанския тим тежи пречи на самочувствието на "трикольорите". "Не би трябвало да е демотивиращо. Това трябва да дава надежда, стимул и да се развиваш, за да стигнеш тяхното ниво. Ако кажем, че загубата от Испания е края на света, няма да е добре. Напротив – това е мотивиращо и трябва да покаже на младите футболисти как да работят и къде трябва да стигнат", смята той.

„Аз очаквах Турция да победи, не толкова лесно, защото в един момент беше 3:0. Но Грузия са много добър отбор. Утре ни чака много тежък мач, ако не играем като отбор, всички заедно, няма да имаме никакъв успех“, завърши Недялков с коментар за изминалия мач между Грузия и Турция.

ОЩЕ: Илиан Илиев преди Грузия: Ще има промени в състава, мачът не е финал