Тагарев: Виждаме обявяването на нов полюс

"Виждаме обявяването на нов полюс. Това е Китай и тези около него", каза бившият военен министър проф. Тодор Тагарев в предаването "Офанзива" по Nova News. Според Тагарев събитието по повод 80-годишнината от победата над фашизма и китайския вонеен парад е било повод Китай да демонстрира могъщество. "Си Дзинпин много успешно се възползва от създадената от него ситуация, в която Китай се позиционира като лидер на антидемократичната част на света", смята проф Тагарев.

Той обясни, че от края на Втората световна война до преди 15 години се е залагало международните норми, на изградената световна архитектура за сигурност с ООН в нейната основа и с основна роля на Съвета за сигурност, където присъстват САЩ, Франция, Великобритания, Китай и Русия, взимайки всички основни решения за мира, но Москва е нарушила по груб и безпардонен начин тази архитектура.

Грешките на Тръмп

Според него американският президент Доналд Тръмп е направил някои грешни ходове, като по-мекия си подход към Русия. "Обяснението, което се даваше от много наблюдатели беше, че той ще се опита да одтръпне Русия от орбитата на Китай. Нещо, което не се случи. Това имаше много силен знак, че точно това се случва. Русия си е плътно в орбитата на Китай", заяви още проф. Тагарев. ОЩЕ: "Диктатори, радвайте се!" Си Дзинпин вярва в съдбата и това е лоша новина за света