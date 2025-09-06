Колко ще струва САЩ да има Министерство на войната?

Служители на Пентагона се заеха с херкулесовата задача да изпълнят изпълнителната заповед на президента Доналд Тръмп за преобразуване на огромната глобална агенция в Министерство на войната. Мнозина изразиха разочарование, гняв и откровено объркване от усилията, които биха могли да струват милиарди долари за козметична промяна, която не би допринесла особено за справяне с най-належащите предизвикателства пред военните – като например противодействието на по-агресивен съюз от авторитарни държави, пише Politico.

Припомняме, че администрацията на Тръмп планира да промени името на Министерството на отбраната на Министерство на войната, за да представи по-агресивен образ на армията си пред света. „Спечелихме Първата световна война, спечелихме Втората световна война, спечелихме всичко преди това и между тях, а след това решихме да се „събудим“ и променихме името на Министерство на отбраната. Така че ставаме Министерство на войната“, каза Тръмп на пресконференция в Овалния кабинет в петък, обявявайки решението. ОЩЕ: Окончателно: Тръмп подписа указа за преименуване на Министерството на отбраната

Снимка: Getty Images

Официалната промяна на името вероятно ще изисква акт на Конгреса, въпреки че човек, запознат с обсъжданията, каза, че Белият дом търси начини да избегне гласуване в Конгреса.

Какво означава смяната на името?

Подробностите около заповедта, подписана от Тръмп в петък, все още са неясни, но може да се наложи служителите да сменят печатите на Министерството на отбраната на повече от 700 000 обекта в 40 държави и всички 50 щата.

Това включва всичко - от бланки за шест военни клона и десетки други агенции до релефни салфетки в залите за хранене, бродирани якета за одобрените от Сената служители и ключодържатели и чанти в магазина на Пентагона.

„Това е чисто за вътрешна политическа аудитория“, каза бивш служител от отбраната. По думите му това не само че ще струва милиони долари, но и няма да има абсолютно никакво влияние върху китайските или руските сметки. ОЩЕ: Тагарев: Виждаме обявяването на нов полюс

"Нещо повече, ще бъде използвано от нашите врагове, за да представят Съединените щати като подстрекатели на война и заплаха за международната стабилност".