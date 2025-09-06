Войната в Украйна:

Български финал за историята: Иван Иванов победи Александър Василев и спечели втора титла от Големия шлем!

06 септември 2025, 19:21 часа 896 прочитания 0 коментара
Български финал за историята: Иван Иванов победи Александър Василев и спечели втора титла от Големия шлем!

Шампионът на Уимбълдън Иван Иванов победи Александър Василев в исторически българския финал при юношите на US Open! Трениращият в академията на Рафаел Надал надви сънародника си с 2:0 сета (7:5, 6:3) за час и 15 минути. По този начин 16-годишният ни състезател изравни постижението на настоящата ни първа ракета Григор Димитров, който през 2008-а триумфира като шампион на Уимбълдън и на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Иван Иванов повтори постижение на Григор Димитров

Срещата стартира с убедително спечелени сервис геймове. При 1:1 Иванов получи шанс за пробив, който бе отразен от Василев. При втората възможност обаче шампионът от Уимбълдън не прости. 16-годишният ни представител затвърди с взето подаване на нула. В осмия гейм братовчедът на Григор Димитров можеше да изравни, но точката бе спасена от Иван Иванов.

Все пак в десетия гейм левичарят Василев успя да пробие съперника, който психически не издържа, сервирайки за сета. Иван бързо компенсира слабия си момент, връщайки брейка. При 6:5 за миг изглеждаше, че варненецът изпуска нещата извън контрол, но отрази точка за пробив, а впоследствие поведе с 1:0 в общия резултат.

ОЩЕ: Възрастта си каза думата: Алкарас прегази Джокович и чака Синер на финала на US Open

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Вторият сет вървеше спокойно до петия гейм, в който по-младият българин удари. Той бе на ниво във важен момент и взе подаването на Александър Василев за 3:2, а по-късно пак затвърди на нула. Видимо по-свежият Иван Иванов се намираше в силен момент, материализиран с още един брейк. И тъкмо когато всичко изглеждаше решено, 16-годишният Василев се върна частично - 5:3. В тези моменти зрителите станаха свидетели на много красиви отигравания от двете ни млади надежди.

При 30:30 в деветия гейм плевенчанинът допусна двойна грешка, но отрази мачбола, който Иванов получи. След секунди Александър Василев пак сгреши и този път Иван Иванов не му прости, за да завоюва втора титла от Големия шлем.

ОЩЕ: Финалът на US Open е ясен! Световната №1 ще защитава короната си срещу кошмарна съперничка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Иван Иванов Александър Василев US open
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес