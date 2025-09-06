Български финал за историята: Иван Иванов победи Александър Василев и спечели втора титла от Големия шлем!

Шампионът на Уимбълдън Иван Иванов победи Александър Василев в исторически българския финал при юношите на US Open! Трениращият в академията на Рафаел Надал надви сънародника си с 2:0 сета (7:5, 6:3) за час и 15 минути. По този начин 16-годишният ни състезател изравни постижението на настоящата ни първа ракета Григор Димитров, който през 2008-а триумфира като шампион на Уимбълдън и на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Иван Иванов повтори постижение на Григор Димитров

Срещата стартира с убедително спечелени сервис геймове. При 1:1 Иванов получи шанс за пробив, който бе отразен от Василев. При втората възможност обаче шампионът от Уимбълдън не прости. 16-годишният ни представител затвърди с взето подаване на нула. В осмия гейм братовчедът на Григор Димитров можеше да изравни, но точката бе спасена от Иван Иванов.

Все пак в десетия гейм левичарят Василев успя да пробие съперника, който психически не издържа, сервирайки за сета. Иван бързо компенсира слабия си момент, връщайки брейка. При 6:5 за миг изглеждаше, че варненецът изпуска нещата извън контрол, но отрази точка за пробив, а впоследствие поведе с 1:0 в общия резултат.

Вторият сет вървеше спокойно до петия гейм, в който по-младият българин удари. Той бе на ниво във важен момент и взе подаването на Александър Василев за 3:2, а по-късно пак затвърди на нула. Видимо по-свежият Иван Иванов се намираше в силен момент, материализиран с още един брейк. И тъкмо когато всичко изглеждаше решено, 16-годишният Василев се върна частично - 5:3. В тези моменти зрителите станаха свидетели на много красиви отигравания от двете ни млади надежди.

При 30:30 в деветия гейм плевенчанинът допусна двойна грешка, но отрази мачбола, който Иванов получи. След секунди Александър Василев пак сгреши и този път Иван Иванов не му прости, за да завоюва втора титла от Големия шлем.

