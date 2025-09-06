След обиди и заплахи от Вучич: Евродепутатите напуснаха Сърбия (ВИДЕО)

Делегацията на Европейската зелена партия (EGP), която беше в Сърбия по покана на Зелено-левия фронт, напусна страната тази сутрин след открити обиди и заплахи за сигурността, дошли от най-висшето държавно ръководство, предаде сръбската лявоориентирана медия "Данас". Въпреки това, се добавя, европейската партия е решена да задейства всички налични механизми, така че Европейският съюз да не мълчи и да не обръща глава нито пред репресиите, които се извършват срещу гражданите на Сърбия, нито пред краха на демокрацията в страната ни.

Припомняме, че по-рано Вучич де факто директно внуши, че ЕС стои зад протестите. "Европейските боклуци, които идват да унищожат нашата страна, ще бъдат съдени според нашите закони", каза той рано сутринта след снощните сблъсъци в Нови Сад.

"Парадоксално, но Сърбия, която е кандидат за членство в Европейския съюз, при Александър Вучич се превърна в страна, която представителите на ЕС напускат - защото президентът и председателят на Народното събрание ги заплашват. Благодарни сме на Европейската зелена партия, съпредседателя Вула Чечи и евродепутата Размус Нордквист, които вчера застанаха редом с гражданите в Нови Сад и споделиха съдбата на всички нас, които сме подложени на атаки от режима от месеци. Европейската зелена партия показа солидарност с гражданите на Сърбия и ясно заяви, че Европа не трябва да мълчи, докато в Сърбия се извършват репресии срещу гражданите и се разрушава демократичното общество - се казва в изявлението на Зелено-левия фронт в Сърбия.

И Прайда е срещу Вучич

Междувременно в Сърбия - ден след напрежението около протестиращи и полиция - започна тазгодишното протестно шествие „Прайд“ в парк „Маньеж“.

Организаторите смятат, че поне веднъж годишно трябва да се обръща внимание на проблемите на общността, от една страна, докато от друга страна, някои членове на общността смятат, че ЛГБТ+ хората вече са по улиците и в студентската и гражданската борба. Те не искат да бъдат охранявани от същата полиция, която демонстрира бруталност към гражданите.

Целта обаче е една и съща дори сред разделените мнения, а именно солидарност със студентските и гражданските протести.

Очаква се Прайдът да мине и през Юридическия факултет, но в социалните мрежи се появиха видеа, според които има блокада до Юридическия факултет, като е поставена метална ограда.

