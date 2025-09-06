Войната в Украйна:

Украински депутат е задържан за държавна измяна

06 септември 2025, 18:58 часа 358 прочитания 0 коментара
Украинският народен депутат от забранената в Украйна партия „Опозиционна платформа – За живот“ Фьодор Христенко е задържан и арестуван по подозрение в държавна измяна, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Телеграм канала на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и собствени източници. Според разследването, Христенко е бил вербуван от руската ФСБ много преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и активно е изпълнявал задачи за руските специални служби.

Смята се още, че Христенко е създал ефективен механизъм за влияние върху ръководството на една от правоохранителните органи в Украйна.

"Той беше отведен в съда, който приложи предварителна мярка за неотклонение под формата на задържане под стража. Досъдебното производство продължава“, добавиха от СБУ.

Кой е Христенко?

Христенко е депутат от 2019 г. Избране  първоначално като член от "Опозиционна платформа — За живот“, но след забраната й през 2022 г. той става независим. 

Неправителствената организация за борба с корупцията „Чесно“ съобщи, че Христенко и съпругата му са избягали от Украйна след началото на войната в Украйна, като оттогава Христенко не е присъствал на нито едно заседание на Върховната рада. Счита се, че досега депутатът е живял в Обединените арабски емирства.

През юли тази година му бяха повдигнати обвинения в държавна измяна, защото се счита, че е имал връзки с ФСБ.

Семейството на Христенко е обект на разследване от украинския орган за борба с корупцията заради харчовете на съпругата му. ОЩЕ: Минус още един: Украинските спецслужби обявиха, че е ликвидиран назначен от Русия вицекмет на Бердянск (СНИМКА)

Деница Китанова
