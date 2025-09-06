Гърция подписа споразумение с OpenAI

Гърция подписа меморандум за разбирателство с OpenAI за разширяване на достъпа до инструменти за изкуствен интелект в средното образование и подкрепа на иновациите в малкия бизнес, обяви американската компания за изкуствен интелект в петък на Международния панаир в Солун, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Съгласно споразумението, Гърция става една от първите страни, които внедряват ChatGPT Edu, специализирана версия на ChatGPT за академични институции.

Избрани гръцки стартиращи компании в здравеопазването, климата, образованието и публичния сектор ще получат достъп до OpenAI технологията и кредити в подкрепа на своите проекти.

Меморандумът беше подписан от премиера Кириакос Мицотакис, председателя на фондация „Онасис" Антонис Пападимитрио и ръководителя на международните отношения на OpenAI Крис Лехейн.