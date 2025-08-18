Новолуние на 23 август 2025 г. - Важни съвети за всички зодии

На 23 август 2025 г. в 09:06 ч. ще настъпи Новолуние в Дева. То ще накара мнозина да се замислят за бъдещите перспективи. Това е време за ментално разтоварване и изчистване на пространството - един вид астрологичен понеделник, когато всеки анализ ще доведе до голям успех. Отървете се от всички съмнения и тъга, излезте навън и "изхвърлете торбата с боклука".

Без експерименти

Периодът не е подходящ за експерименти, активни действия и емоционални върхове и спадове. Отложете всичко важно и рисковано, което изисква много енергия. Въздържайте се от пътувания, полети, екстремни спортове. Отнесете се скептично към всичко, което се опитва да се върне при теб от миналото. Това е и време за уединение. Ето как ще се отрази на отделните знаци на Зодиака.

Овен и Стрелец

Това ще са единствените два знака, които ще трябва да се държат по-здраво за своите чувства и решения, дори ако те засягат нещо от миналото. Ако сте сигурни, че това вашето нещо - продължавайте да се движите в същата посока. Влиянието на земния знак Дева ще Ви подскаже как да постигнете желаното.

Телец и Скорпион

Вие трябва да се движите напред. Това е време, в което да минете на светлата страна, да престанете да мислите прекалено за това, което може да случи или да не се случи. Съботната вечер прекарай сред природата или поне в парка, близо до водна или земна стихия. Вероятността да откриеш съкровище в пясъка е огромна!

Риби и Близнаци

Тези два знака ще искат да се затворят у дома и да не излизат никъде. Не нужно да се насилвате да бъдете продуктивни, ако нямате сили за това. Натрупването на енергия също е необходима част от рутината, без която няма да имате гориво за предстоящите състезания. Започнете деня с любимите си дейности, пригответе си любимата закуска, разходете се, дишайте дълбоко. Не пилейте времето си в гледането на сериал, пуснете си подкаст за тревожността или лекция за любимите животни.

Лъв и Дева

Помислете върху въпроса как искате да прекарате остатъка на годината и не е ли време да преминете към по-кардинални промени. Ако сте мислили за пътуване - сега е моментът да го направите. Ако сте имали идея за преместване - време е да опипате почвата и да си направите сметката. Ако ви мъчи самотата, време е да проработите травмите си и да се отворите за нови познанства. Всичко започва с мислите. И да, всичко ще се случи по най-добрия начин!

Везни и Козирог

Ще ви е необходима много смелост, за да се ...предадете. Да, да, но само за почивните дни. Приемете, че трябва да си починете и едва след това да търсите решение, независимо за какъв въпрос става дума. Не забравяйте, че не всичко зависи от теб. Няма смисъл да се измъчваш запради пропуск, дори ако той има последици. Възползвайте се от почивните дни, за да се отървете от самобичуването и да започнете новата седмица начисто.

Рак и Водолей

Раците и Водолеите е най-добре да прекарат почивните дни в тих семеен кръг, за да усетят подкрепата на близките си. Може да се облегнете на тяхното рамо и да си припомните, че сте по-силни, отколкото предполагате. Наблегнете на плодовете и зеленчуците - сега всичко, което расте от земята ще ти даде допълнителни сили.

