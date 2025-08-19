Първа целувка, съвети по мъжки и женски сълзи в "Диви и красиви" (ВИДЕО)

Мъжете и жените в романтичното предаване "Диви и красиви" заживяха заедно под един покрив, а ревността превзе Палата на любовта още на първия общ коктейл. Споделени чувства и противоречиви емоции объркаха някои от участниците, а в основата на ескалацията на напрежение бе Ванеса, която остана обидена и разочарована, след като видя, че Марио и Ивелина си говорят, без изобщо да ѝ обърнат внимание.

След обединяването на мъжете и жените, истината на Стефан Попов - Чефо излезе наяве, а дамите трябваше да гласува "за" или "против" оставането му в шоуто като участник. Само една от жените не бе съгласна с това - Елена, която по-късно имаше възможност да разговаря с новия играч и да му обясни мотивите за своето решение.

Да вдъхнем увереност

Всички участници започнаха постепенно да се опознават и да обсъждат различни теми. Въпреки че в началото Чефо не беше особено добре приет от останалите мъже, той намери общ език с Божин, на когото си позволи да даде приятелски съвети за това коя страна от себе си да покаже пред жените, когато общува с тях. По думите му той не трябва да показва "слабост", но не е и да бъде "егоцентричен" в държанието си.

Чефо успя да вдъхне увереност в Божин и първата целувка за сезона е факт. Дали това обаче не беше целувката на раздора, ще разберем в следващите епизоди.

