Вучич свика Съвета по сигурността на Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич свика заседание на Съвета за национална сигурност на Сърбия, предаде RTS. Заседанието на Съвета за национална сигурност започва в 10:00 часа и ще бъде председателствано от Вучич. Заседанието на Съвета за национална сигурност ще се проведе, както беше обявено, в двореца „Сърбия", съобщава още сръбската медия. Сръбската медия не посочва причината за свикването на заседанието, но вероятно е свързана с протестите.

Протестите снощи: 16 арестувани

Протестни митинги бяха организирани и снощи в няколко града в Сърбия. Група протестиращи замеряха с камъни сградата на СНС на улица „Цвийчева“ в Белград. След това се появи автомобил с членове на жандармерията, които отблъснаха протестиращите. ОЩЕ: Вучич за протестите в Сърбия: Очаквайте "изненадващи решения" и "силна реакция" (ВИДЕО)

Демонстранти се събраха и в Нови Белград, където проведоха протестно шествие.

Сръбският президент и член на председателството на СНС Александър Вучич посети атакуваните партийни помещения на улица Цвийчева.

„Те се опитват да разрушат основните ценности, с които сме свикнали. Ще им се съпротивляваме и ще се борим навсякъде. Ще върнем това, което ни взеха“, каза Вучич по този повод.

Реакцията на Европа

Посланикът на Европейския съюз в Белград Андреас фон Бекерат призова за щателно разследване на всяко съмнение за прекомерна употреба на сила от полицията срещу протестиращи в Сърбия, след вчерашната си среща с председателя на Народното събрание Ана Бърнабич, предаде македонската медия "Бриф".

Срещата се проведе на фона на подновените антиправителствени протести в Белград и други градове в Сърбия, които се засилиха от началото на август. Протестите ескалираха след словесни и физически сблъсъци между две групи – граждани и поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия – в два града в автономната провинция Войводина. ОЩЕ: Протестите в Сърбия не спират: Атакуваха централата на управляващата партия в Белград (ВИДЕА)