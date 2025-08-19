В Русия се възмутиха заради гей порнофилм, сниман в руска църква

Скандал със снимано в руски православен храм в Нижни Новгород гей порно разбуни духовете в определени канали в Телеграм. Освен всичко друго, има твърдения, че в "произведението" са участвали духовни възпитаници (семинаристи).

За въпросното видео се разшумя каналът в Телеграм "Църковни новини". По-късно активистът и създател на "Мъжка държава" Владислав Поздняков публикува скрийншотове. Според него пълният запис е предаден на ФСБ. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA откри видеото в един от сайтовете за гей порно - то е публикувано за пръв път преди година. Според канала, става въпрос за църквата "Свети апостол Тимотей и мъченица Татяна". Част от сградата помещава православната гимназия, носеща името на Светите равноапостоли Кирил и Методий.

Ректорът на църквата Алексей Глотов потвърди пред "Beware, News", че "това видео е заснето отдавна" и в момента никой няма достъп до мястото, където е снимано. Според него в момента там са монтирани камери.

И ASTRA твърди, че руските правоохранителни органи са поели случая.

