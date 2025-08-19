Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Системата за средна скорост е на ръба на провал още преди старта си: ИПБ обясни защо

19 август 2025
Дълго рекламираната система за контрол на средната скорост стартира с критично ниско покритие и липса на реален ефект. Към момента е сертифициран само един участък — между пътен възел "Илиянци" и Чепинци в двете посоки, с дължина около 10 километра в посока, разположен по Северната скоростна тангента на София. За това алармираха от Института за пътна безопасност (ИПБ).

Средата скорост ще се измерва по формулата, че скоростта е равна на изминатото разстояние, разделено на времето. Двете точки ще се определят от тол системата и времето се засича на двете места.

Предстои сертифицирането на още 6 кратки отсечки, разположени в различни части на страната, като ще се засича и в двете посоки:

  • Вакарел – Ихтиман
  • Цалапица – Радиново
  • Сандански – Дамяница
  • Телиш – Долни Дъбник
  • Български извор – Сопот
  • Струйно – Шумен

Защо системата е пред провал?

Общата дължина на планираните участъци е около 120 километра, което представлява едва 0.6% от цялата републиканска пътна мрежа, възлизаща на над 20 000 км., обясняват в позицията си от организацията.

От ИПБ напомнят, че още в началото са предупредили, че камерите на ТОЛ системата не са създадени за контрол на скорост, а за таксуване. "Опитите те да бъдат пренастроени за засичане на средна скорост ще създадат сериозни правни проблеми и ще доведат до ограничена ефективност, сведена до няколко участъка", обясняват в позицията си, изпратена до медиите.

"Мащабната медийна кампания, с която се рекламираше т.нар. секционен контрол, създаде заблуждаващи очаквания у обществото. Целта очевидно беше да се постигне сплашващ ефект върху водачите, но резултатът е обратен — общественото доверие отслабва, когато заплахите не се материализират. Всички помним поуката от приказката за "лъжливото овчарче", заявяват още от ИПБ.

Според организацията системата се проваля още преди реалния си старт. "Това обаче трябва да се възприеме като възможност за рестарт. Необходими са структурни и кадрови промени, каквито бяха заявени още преди три месеца от премиера Росен Желязков. Институтът за пътна безопасност настоява тези реформи да започнат незабавно и да се основават на реални решения, а не на медийни ефекти", се казва в становището им.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
