Пияно дете зад волана: Колата излезе от пътя

Пияно 14-годишно момче зад волана задържа полицията в Нови пазар, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Инцидентът е станал вчера призори. Всичко започнало със сигнал в полицията в 5.40 сутринта, че на главен път Русе - Варна в близост до разклона за село Зайчино Ореше лек автомобил с шуменска регистрация е излязъл извън пътното платно, се казва още в полицейския доклад.

В хода на първоначалните мероприятия е установено, че превозното средство е управлявано от 14-годишно момче от град Шумен.

Колко промила показал дрегерът?

С техническо средство е установено, че е управлявало МПС след употреба на алкохол с концентрация в кръвта - 1,48 ‰. Задържан е за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на РУ Нови пазар.

Последните случаи с деца зад волана

Припомняме, че последният случай с дете зад волана беше на столичния булевард "Цариградско шосе" в тъмните часове на денонощието. В анонимен сигнал, изпратен до Нова телевизия, се твърдеше, че шофьорът е 15-годишно дете, а двамата му спътници са на 15 и 16 години.

В Пловдив баща накара 16-годишния си син да шофира кола след сватбено тържество. И двамата са били сериозно почерпени, като дрегерът е отчел 1.07 промила алкохол в кръвта на младежа. Непълнолетното момче е управлявало колата със 170 км/ч по улиците на града.

През август миналата година стана ясно, че дете, което едва вижда пътя, кара кола по магистрала "Хемус". В колата до детето имало и възрастен мъж, като се предполага, че това е бил неговият баща, който му давал напътствия как да кара. ОЩЕ: С 260 км/ч по Цариградско шосе в София: Зад волана е дете