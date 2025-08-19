Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Пияно дете зад волана: Колата излезе от пътя

19 август 2025, 10:20 часа 509 прочитания 0 коментара
Пияно дете зад волана: Колата излезе от пътя

Пияно 14-годишно момче зад волана задържа полицията в Нови пазар, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Инцидентът е станал вчера призори. Всичко започнало със сигнал в полицията в 5.40 сутринта, че на главен път Русе - Варна в близост до разклона за село Зайчино Ореше лек автомобил с шуменска регистрация е излязъл извън пътното платно, се казва още в полицейския доклад. 

В хода на първоначалните мероприятия е установено, че превозното средство е управлявано от 14-годишно момче от град Шумен.

Колко промила показал дрегерът?

С техническо средство е установено, че е управлявало МПС след употреба на алкохол с концентрация в кръвта - 1,48 ‰. Задържан е за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на РУ Нови пазар.

Последните случаи с деца зад волана

Припомняме, че последният случай с дете зад волана беше на столичния булевард "Цариградско шосе" в тъмните часове на денонощието. В анонимен сигнал, изпратен до Нова телевизия, се твърдеше, че шофьорът е 15-годишно дете, а двамата му спътници са на 15 и 16 години.

В Пловдив баща накара 16-годишния си син да шофира кола след сватбено тържество. И двамата са били сериозно почерпени, като дрегерът е отчел 1.07 промила алкохол в кръвта на младежа. Непълнолетното момче е управлявало колата със 170 км/ч по улиците на града.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През август миналата година стана ясно, че дете, което едва вижда пътя, кара кола по магистрала "Хемус". В колата до детето имало и възрастен мъж, като се предполага, че това е бил неговият баща, който му давал напътствия как да кара. ОЩЕ: С 260 км/ч по Цариградско шосе в София: Зад волана е дете

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Шумен Пиян шофьор полиция дете зад волана
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес