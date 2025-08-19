ЦСКА се разделя с двама от най-скъпоплатените си играчи

Ръководството на ЦСКА се готви да се раздели с двама от най-скъпоплатените си футболисти, които наскоро бяха натирени във втория отбор на „червените“. Става въпрос за фланговите играчи Зюмюр Бютучи и Джейсън Локило. Както е известно, те бяха изпратени в дубъла на „армейците“ от треньора Душан Керкез и ръководството на клуба. Бютучи си навлече гнева на шефовете, тъй като разваля дисциплината и не спазва вътрешния ред, докато Локило бе изваден от представителния тим заради много слабото си представяне с екипа на българския гранд.

Джейсън Локило прибира по 32 хиляди евро на месец

Колегите от „Блиц“ съобщиха, че Джейсън Локило е много близо до напускане на ЦСКА. Той и мениджърът му са постигнали съгласие с ръководството на клуба за приключване на трудовите взаимоотношения. Все още обаче няма яснота дали „армейците“ ще опитат да го трансферират някъде или договорът на белгиеца ще бъде прекратен по взаимно съгласие. Джейсън Локило има контракт с „червените“ до лятото на 2027-ма като прибира по 32 хиляди евро на месец.

Зюмюр Бютучи иска да премине в норвежки тим

Зюмюр Бютучи също е близо до изхода. Според медиите в Норвегия националът на Косово ще разтрогне своя договор с ЦСКА в следващите няколко дни и ще стане свободен агент. Още вчера медиите в скандинавската страна обявиха, че крилото иска да се завърне в един от бившите си отбори – местния Викинг. Бютучи също е един от най-скъпоплатените състезатели в състава на Душан Керкез.

