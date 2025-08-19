Левски трансферира талантлив нападател в емблематичен български клуб

Българският футболен гранд Левски преотстъпи нападателя Стивън Стоянчов на отбора на Етър (Велико Търново). Младият голмайстор на "сините", който през септември ще навърши 18 години, ще играе под наем в старопрестолната столица с договор до края на сезон 2025/2026. В Етър той ще има възможност да натрупа игрови опит във второто ниво на българския футбол, а през следващото лято се очаква да се завърне на стадион "Георги Аспарухов".

Левски преотстъпи Стивън Стоянчов на Етър (Велико Търново)

Стивън Стоянчов е част от Академия „Левски“ от 2018 година. Подписа първия си професионален договор с клуба в средата на месец август 2025 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за Купа БФС. През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за „Левски II“.

Иначе в момента Левски се подготвя за най-важния си мач от сезона - плейоф за влизане в евротурнирите. В четвъртък "сините" посрещат нидерландския гранд АЗ Алкмаар на Националния стадион "Васил Левски" в София, а реваншът е след седмица. В двубоя Хулио Веласкес се очаква да заложи на друг нападател, излязъл от школата на "сините" - Борислав Рупанов, особено в отсъствието на водещия нападател на Левски.