Новолуние в Козирог 18 януари 2026 г. - какво ще донесе на всяка зодия

Новолунието в Козирог настъпва на 18 януари 2026 г. в 20:52 ч., на 28°44' Козирог. Слънцето и Луната са в късен Козирог, в един и същи знак и на почти еднакъв градус, което създава силен фокус върху темата за отговорността, зрелостта и дългосрочните решения.

Тогава на небето се оформя много концентрирана картина: Слънцето, Луната, Меркурий и Марс са в Козирог, докато Венера и Плутон са в ранните етапи на Водолея, в тясна конюнкция.

Това означава, че новите начала, които правите сега, не са импулсивни, а изискват сериозно намерение, план и готовност да поемете отговорност за последствията. Меркурий и Марс са в орбиса на съвпад с новолунието, като наблягат на решения, разговори и съкращения, които не остават на ниво теория - това е моментът, в който това, което е неефективно, се „отрязва“ и се въвежда нова структура.

Новолунието е в по-широка опозиция с ретроградния Юпитер в Рак и в хармонични аспекти със Сатурн и Нептун в Риби и Уран в Телец.

От една страна, има напрежение между сигурността, уединението и емоционалния комфорт (Юпитер в Рак) и изискванията на реалността, работата и целите (Козирог). От друга страна, Сатурн и Нептун близо до края на Риби предлагат възможност да превърнете мечтите в нещо осезаемо, докато Уран в Телец подкрепя смели, но обмислени промени в начина, по който печелите, харчите и изграждате чувство за стабилност.

Възлите са по оста Риби-Дева (Северен възел в Риби, Южен възел в Дева), така че това Новолуние се случва и в по-широкия контекст на изучаване на доверието, освобождаване от контрол и отдалечаване от перфекционизма в посока на по-дълбоко доверие в живота.

Най-силно ще се усети от кардиналните знаци (Овен, Рак, Везни, Козирог), след това от земните знаци (Телец, Дева, Козирог) и тези с изразени късни градуси на Козирог, Рак, Везни, Овен, както и ранни градуси на фиксираните знаци (Телец, Лъв, Скорпион, Водолей).

Овен

За Овена, Новолунието се случва в сферата на кариерата и социалния ви статус. Това е моментът, в който става ясно колко много сте израснали професионално. Възможно е да има предложение за нова позиция, проект, който изисква повече отговорност, или просто вътрешно решение да застанете по-сериозно зад амбициите си.

Меркурий и Марс в Козирог ви насърчават да преговаряте, да искате това, което смятате, че заслужавате, но също така и да се изправите пред собствените си граници: колко можете да поемете, без да се изтощите.

Юпитер в Рак в опозиция набляга на темата за баланса между дома и кариерата - възможно е семейните обстоятелства сега да „реагират“ на вашите бизнес планове, изисквайки различна организация на пространството и времето.

Сатурн и Нептун във вашия дванадесети дом ви молят да освободите част от напрежението чрез почивка, тишина или работа с несъзнаваното. Не е нужно да насилвате всичко; част от отговора идва, когато си позволите да бъдете истински уморени и си признаете, че имате нужда от почивка.

Телец

Телецът има новолуние в деветия дом – областта на светогледа, ученето, пътуванията и разширяването на хоризонтите. Може би мислите за допълнително образование, преквалификация, преместване в друг град или държава или просто е време сериозно да преосмислите какво означават за вас „успехът“ и „успешният живот“.

Съвпадът с Меркурий и Марс носи конкретни разговори за документи, регистрации, визи, подписи или съобщения, които променят посоката ви.

Юпитер в Рак активира трети дом, така че думите, имейлите, споразуменията и кратките пътувания сега имат по-голямо въздействие, отколкото изглеждат на пръв поглед.

Тригонът с Уран във вашия знак ви отваря пространство да се осмелите да направите нещо различно от това, което сте правили от години. Това не е внезапна революция, а поетапно бягство от моделите, които са ви държали в позната, но тесна рамка.

Близнаци

Близнаците усещат това новолуние в осми дом – областта на споделените ресурси, дълговете, наследството, но също така и дълбоките емоционални и психологически процеси.

Това е момент, в който можете да погледнете по-сериозно върху темата за дълговете, заемите, данъците, инвестициите, но и онези „невидими дългове“ – емоционални привързаности, клетви, връзки, от които е трудно да се излезе.

Меркурий и Марс в Козирог подкрепят сериозен разговор за финансова реалност, споделяне на разходите, издръжка, ипотека или бизнес партньорство. Юпитер в Рак във втори дом напомня, че чувството за ценност и сигурност идва не само от сумата в сметката, но и от начина, по който се отнасяте към собствената си работа.

Хармоничните аспекти към Сатурн и Нептун в десети дом подсказват, че именно чрез справяне с дълбоки проблеми можете да направите важен професионален пробив. Понякога признаването на собствената ви уязвимост към себе си се превръща в основа за авторитет, който не е ригиден, а автентичен.

Рак

За Раците, Новолунието е в пряка противоположност на Слънцето, в седмия им дом на партньорствата. Това е мощно рестартиране на взаимоотношенията – романтични, бизнес и дори близки сътрудници.

Някои връзки преминават през сериозен разговор, определящ условия, граници и очаквания. Други могат да стигнат до естествен край, ако са били поддържани дълго време само по инерция.

Юпитер във вашия знак засилва емоциите и нуждата от защита, но също така и склонността да поемате твърде много отговорност за другите. Опозицията към клъстера в Козирог изисква ясно да видите къде свършва вашата отговорност и къде започва тази на някой друг.

Сатурн и Нептун в Риби подкрепят нуждата ви да живеете взаимоотношенията си по-смислено, по-дълбоко и с повече вяра. Ако връзката е здрава, тя може да навлезе в по-сериозна фаза още сега (съвместен живот, съвместен проект, брак). Ако не е, може да се почувствате облекчени да си признаете, че поддържането на привидност вече няма смисъл.

Лъв

Лъвовете преживяват това Новолуние в шести дом – ежедневие, работа, здраве и взаимоотношения с колеги. Това е подходящ момент за въвеждане на нови навици, промяна на организацията на работата, поставяне на по-ясни граници спрямо работата или колегите, както и предприемане на конкретни стъпки, свързани със здравето (прегледи, терапии, хранителен план).

Меркурий и Марс тук носят много работа, крайни срокове и задължения, но също така и възможността да се борите за по-справедливо разпределение на работата или различни условия на труд.

Юпитер в Рак активира дванадесетия дом, така че невидимата работа, емоционалното износване и потиснатият стрес сега се усещат по-интензивно. Тялото може да „говори“ вместо вас.

Тригонът с Уран в Телец напомня, че промените в ежедневните навици могат да окажат силно влияние върху кариерата ви. Малките, последователни корекции сега струват повече от големите, но краткосрочни усилия.

Дева

Девите имат новолуние в петия си дом – зоната на радостта, творчеството, децата, любовта и себеизразяването. Това е призив да се замислите по-задълбочено какво наистина ви прави щастливи и да поемете отговорност за собствените си избори в любовта и отношенията с деца или творчески проекти.

Земният характер на Козирога ви подхожда - това е подходящ момент да доразвиете идея, да превърнете хоби в работа или да поставите по-ясни граници в любовните си отношения. Меркурий и Марс в този дом насърчават смели разговори за желания, граници и очаквания.

Юпитер в Рак във вашия единадесети дом може да ви донесе подкрепа от приятели, група хора или мрежа, която ви помага да постигнете това, което си представяте.

Сатурн и Нептун, разположени в опозиция, в седми дом, ни напомнят, че качествената връзка се гради върху реалистични, но и емпатични споразумения – не върху идеализация.

Везни

За Везни, Новолунието се случва в четвърти дом – домът на дома, семейството, корените и вътрешната сигурност. Темата може да бъде преместване, ремонти на дома, промени в семейната динамика, но също така и вътрешна работа върху чувството за принадлежност и емоционалната стабилност.

Козирогът тук ви моли да се замислите доколко може би сте поели ролята на този, който „държи всичко под контрол“ в семейството. Меркурий и Марс носят разговори за отговорности, наследство, грижа за по-възрастни членове на семейството или граници в съвместното съжителство.

Юпитер в Рак във вашия десети дом увеличава видимостта и професионалните възможности, но ви моли да балансирате обществения и личния си живот.

Сатурн и Нептун в шести дом ви напомнят, че здравето и тялото реагират на нивата на стрес – промените в дома и ритъма ви на живот може да са необходими сега, за да поддържате темпото в дългосрочен план.

Скорпион

За Скорпионите Новолунието протича в третото поле - общуване, учене, ежедневни движения, отношения с братя и сестри, съседи, администрация.

Това е подходящ момент да реорганизирате начина, по който работите с информация: нова работна система, различно отношение към имейлите, социалните мрежи или записване в курс, който изисква дисциплина.

Меркурий и Марс засилват умствената дейност, разговорите и договорите. Може би планирате кратко пътуване с много специфична цел или решавате документи, които са „отложени“ от дълго време. Юпитер в Рак в девети дом отваря по-голямата картина – това, което учите или подписвате сега, може да ви отведе в нова професионална или духовна посока в дългосрочен план.

Тригон с Уран в Телец напомня, че взаимоотношенията „един към един“ (бизнес или личен) са ключови за предстоящите промени. Нов начин на комуникация може буквално да промени качеството на една връзка.

Стрелец

Стрелец усеща това новолуние в друга област – пари, ценности, самочувствие. Това е време да погледнете реалистично на финансите си, структурата на приходите и разходите си, но също и на това колко цените себе си в работата и взаимоотношенията си.

Козирогът търси зрялост: конкретен бюджет, план за спестявания, реалистична представа за това колко струва нещо – и какво получавате в замяна. Меркурий и Марс ви помагат да договаряте заплата, цената на услугите или нови източници на доходи.

Юпитер в Рак в осми дом ни напомня за темата за кредита, наследството и споделените ресурси - възможно е част от сигурността да идва чрез ресурсите на други хора, но сега можем да видим и каква е цената на това.

Хармоничните аспекти към Сатурн и Нептун в четвърти дом ви насърчават да изградите известна сигурност чрез дома и вътрешно чувство за подкрепа, а не само чрез числата. Уран в пети дом ви напомня, че част от доходите ви може да разчита на креативност или проекти, които излизат извън класическата рамка „9-17“.

Козирог

За Козирозите това е лично ново начало - Новолунието във вашия знак, в късни градуси, в съвпад с Меркурий и Марс, поставя фокуса върху идентичността, тялото, имиджа, начините, по които се появявате в света.

Може би променяте външния си вид, публичния си облик, начина, по който преговаряте, и начина, по който управлявате времето и енергията си.

Чувството, че „това не може да продължава така“, може да бъде много силно, но Козирогът не реагира импулсивно – това е по-скоро момент, в който осъзнавате, че бихте могли да живеете следващите няколко години значително по-различно, ако направите по-ясен ход сега.

Юпитер в Рак в седми дом набляга на взаимоотношенията - партньорите, сътрудниците и близките хора сега много ясно отразяват промените ви. Някой може да ви окаже голяма подкрепа, някой може да се отдръпне, защото му е трудно да се справи с новото темпо. Сатурн и Нептун в трети дом призовават за честна, но и емпатична комуникация: думите сега носят голяма тежест.

Водолей

За Водолеите, Новолунието настъпва в дванадесетия дом – скритият, несъзнателният, на приключвания, отдръпвания и вътрешна работа. Това е време, когато много неща се случват „зад кулисите“: вие прекратявате цикъл, оставяйки след себе си стар модел, връзка или начин на работа, който е свършил своята работа.

Козирогът в тази позиция търси тиха, но сериозна равносметка: какво вече няма смисъл да държите под контрол, за какво вече нямате сили и какво всъщност е бреме, което носите по навик. Меркурий и Марс в дванадесети дом могат да засилят вътрешното безпокойство, но също така да донесат ясни прозрения чрез сънища, терапия, духовна работа или просто честен самоанализ.

Венера и Плутон във вашия знак, в ранните етапи, подчертават, че сте в процес на дълбока трансформация на идентичността и взаимоотношенията.

Това Новолуние ви помага да се освободите от това, което вече не е с вас, за да преминете в следващата фаза. Юпитер в Рак в шести дом ви напомня, че тялото може лесно да се претовари, ако пренебрегнете ограниченията си – признаците на изтощение вече са много ясен индикатор къде да спрете.

Риби

Риби, Новолунието се случва в единадесети дом – приятели, групи, общности, бъдещи планове и желания. Това е време, когато сте по-сериозни относно това с кого искате да изградите бъдеще и какви цели имате.

Може би навлизате в нова общност, група или екип, или предефинирате ролята си в съществуваща. Козирогът търси реалистична гледна точка тук: кои хора наистина стоят до вас и кои са там просто формално. Меркурий и Марс насърчават разговорите за споделени проекти, роли, приноси и отговорности.

Сатурн и Нептун във вашия знак подчертават важността на границите и ясната идентичност - вече не можете да бъдете „за всички“. Новолунието в секстил с тези планети ви помага да превърнете наученото за себе си през последните няколко години в конкретни решения. Юпитер в Рак в пети дом подкрепя радостта, креативността и любовта - бъдещите планове, включващи повече игра, творчество и по-автентично изразяване, носят особена тежест сега.

Това новолуние в Козирог изисква искрено решение: къде искате да инвестирате времето, енергията и отговорността си през следващата година. Всичко, изградено върху реалистични основи, сега има шанс да расте в дългосрочен план; всичко, което се основава на компромиси със собствената ви истина, вероятно ще започне да се проявява като бреме, което трябва да бъде освободено по време на тази лунна фаза.