Левски набеляза 23-годишен бразилец от ОАЕ

Левски все още не е обявил нито един нов входящ трансфер по време на зимната пауза. „Сините“ обаче ще трябва да се активизират на пазара, ако искат да свалят Лудогорец от върха в Първа лига и да спечелят първата си титла на България от 2009 година насам. Причината е, че тимът на Хулио Веласкес има нужда от подсилване в предни позиции, особено след новината за евентуалната продажба на Борислав Рупанов в полския Гурник Забже.

Левски проявява интерес към Винисиус Мело

Трансферът на Боби Рупанов в Полша ще остави Левски със само един чист централен нападател в лицето на Мустафа Сангаре. Това е крайно недостатъчно за тежката битка, която се очертава между „сините“ и Лудогорец през пролетта. Поради тази причина ръководството на столичния гранд вече е набелязало нов футболист в предни позиции. Става дума за нападателя на тима от ОАЕ Ал Джазира – Винисиус Мело. Това съобщиха колегите от „Гонг“.

📸| Instant response from Al Jazira. Vinicius Mello latches onto a brilliant Abdalla Ramadan pass and fires low into the bottom-left corner ⚽#WSLvJZR 🟡⚪#ADIBCup 🏆 pic.twitter.com/fkqtQ7nuFC — UAE Pro League (@UAEProleague_En) November 30, 2025

Кариерата на централния нападател

23-годишния Винисиус Мело е юноша на бразилския Интернасионал. Кариоката дори достига до първия отбор, но в началото на 2022-ра е продаден на американския Шарлът. През февруари на 2024-та той става част от сръбския Чукарички, но след само няколко месеца в тима е трансфериран в Ал Джазира. Този сезон той има 15 мача за състава от ОАЕ, в които е реализирал четири попадения и е направил 3 асистенции. Мело има договор с Ал Джазира до лятото 2027 година като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е около 1,2 милиона евро.

