Светът не бива да пропусне този момент: Зеленски с първа публикация на фарси

Много е важно да не бъде пропуснат моментът сега, в който е възможно ситуацията в Иран да бъде променена и светът да помогне на иранския народ. Това написа украинският президент Володимир Зеленски, при това за първи път на фарси, в профила си в Х:

"Това, което се случва в Иран сега – мащабни протести, на практика въстание – е ясен знак, че нещата няма да станат по-лесни за Русия.

И всеки достоен човек на тази планета наистина иска народът на Иран най-накрая да се освободи от сегашния режим, който донесе толкова много зло на Украйна и на други страни (припомняме, че Иран доставя на Русия дронове-камикадзе "Шахед", които руските окупатори използват за атаки срещу Украйна - бел.ред.).

Изключително важно е светът да не пропусне този момент, когато промените са възможни. Всеки лидер, всяка държава и международни организации трябва да се намесят сега и да помогнат на народа да отстрани виновните за това, в което Иран, за съжаление, се е превърнал.

Всичко може да бъде различно."

