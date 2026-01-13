Разсмива до сълзи: Леонардо ди Каприо като никога досега (ВИДЕО)

Леонардо ди Каприо изненада феновете със своята енергия и непринуденост на наградите "Златен глобус" тази година. Във видео, споделено от репортера на "The New York Times" Кайл Бъчънън, 51-годишният актьор беше уловен в оживена комуникация с друг гост по време на рекламна пауза. Изглежда, че той не знае, че по това време е бил сниман, а поведението му бързо предизвика реакции онлайн.

Забавление на макс

Във видеото изглежда, че Леонардо ди Каприо посочва човека срещу себе си и шеговито му казва нещо, жестикулирайки с ръце. Той започва да се смее, докато говори на другата звезда, която не се появява във видеото. Едно обаче категорично е ясно - Лео ди Каприо се забавлява много и е по-експресивен, отколкото феновете са свикнали да го виждат, докато пресъздава поведението на човека близо до себе си.

Звездата от "Битка след битка" се смее и пляска с ръце във видеото, а въпреки че не е сигурно с кого разговаря, се предполага, че е някой от колегите му във филма, който е седял срещу него на същата маса по време на церемонията на наградите.

С поведението си актьорът предизвика възторг сред феновете си, които в социалните мрежи оцениха ентусиазма и харизматичното му излъчване. Някои споделят, че са се разсмели до сълзи, докато гледат клипа, други пък са на мнение, че за "забавното си изпълнение заслужава "Златен глобус". Според други мнения Леонардо ди Каприо веднага трябва да се замисли "за участие в комедиен филм".

В друг момент, който също бе споделен онлайн, актьорът бе уловен, изразявайки емоциите си по време на разговор с Кейт Хъдсън, а също и да се забавлява, смеейки се с Джулия Робъртс, пише "People".

