Ледът скова и летището в Прага

13 януари 2026, 11:02 часа 237 прочитания 0 коментара
Международното летище “Вацлав Хавел“ в Прага съобщи, че ограничава входящите полети заради заледяване на основната писта. Това съобщиха летищните власти в изявление в социалната мрежа “Екс“ (X), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Летище “Вацлав Хавел“ в Прага в момента работи в много ограничен режим. Поради интензивен леден дъжд, пристигащите полети са ограничени, за да се осигури размразяване на главната писта, пътеките за рулиране и стоянките за самолети“, посочват от летището. 

“Тези ограничения ще доведат до закъснения на полетите през целия ден“, обясняват от ръководството на чешкото летище, като призовават пътниците “да следят нашия уебсайт и уебсайта на своята авиокомпания за актуална информация“.

Малко по-рано днес от летището на Виена съобщиха, че поради заледяване на пистата, предизвикано от ниски температури и снеговалеж, летището е затворено до 11 часа местно време.

Пристигащите полети биват пренасочвани, а планираните излитания се забавят или отменят. Засегнати са хиляди пътници, съобщиха от ръководството на авиовъзела във Виена.

Спасиана Кирилова
