Решения вместо бедствено положение: Столицата търси изход от кризата с боклука

Столична община започва ежедневно информиране на медиите и гражданите за всички действия, които се предприемат във връзка с кризата със боклука. "От днес общината въвежда практика за ежедневни брифинги, на които ще се представят конкретни данни – какви количества отпадъци са извозени, в кои квартали и зони е работено, както и какви дейности са планирани за следващия ден. Така ще може да се сверява дали работата е изпълнена своевременно", съобщи на брифинг директорът на Столичен инспекторат Николай Неделков след извънредната среща на Кризисния щаб.

"За момента нямаме индикация да се обявява бедствено положение", заяви той.

ОЩЕ: Пеевски поиска оставката на Терзиев заради боклука

Актуални данни и допълнителни мерки

"Най-сериозно засегнати са седем зони, в които договорите със сметопочистващите фирми са изтекли", каза той.

За овладяване на ситуацията са предприети няколко спешни стъпки, като в четири от зоните вече са подписани анекси към договорите.

За районите "Люлин" и "Красно село" е сключен договор със "Софекострой", а паралелно се работи и със собствен капацитет на общината.

"Всеки ден започваме да се справяме все по-добре. Дори в "Люлин", където в последно време имаше проблеми, днес е изкарана повече техника и се регистрират още автомобили, а утре се очаква да се пусне допълнителен. До края на месеца би следвало положението в района да бъде оправено. Ако се налага ще се работи на допълнителни смени, за да се изчисти районът по-бързо", допълни Неделков.

ОЩЕ: "Не съм се прецакал, ще реша проблема с боклука": Терзиев се закани на критиците и душманите си

В "Илинден", "Надежда" и "Сердика", със заповед на кмета, е разпоредено временно възлагане на дейностите по сметосъбиране на фирми от съседни райони. Единият ден камионите започват от тези квартали и след това преминават към съседните зони, а на следващия – обратното. Целта е техниката да бъде използвана максимално ефективно и да не се допуска трайно натрупване на отпадъци в нито един от засегнатите райони.

В районите "Слатина" и "Подуяне" е въведен нов подход в почистването – вместо работа по стандартни графици, е преминато към почистване по карета.

Според данните на общината още в първия ден от новата организация са отчетени по-добри резултати от планираните. Поставената цел за двата района е била 90 тона отпадъци дневно, но реално са били събрани 110 тона, което според кризисния щаб показва, че новият модел на работа дава резултат.

Неделков посъветва гражданите да подават сигнали, ако видят опасни висулки по сгради, подлези и обществени места. Ако по жилищни сгради се образуват висулки, то отговорност на живущите е да ги премахат.