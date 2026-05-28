Ново напрежение между Косово и Сърбия: Причината е табела на кирилица

Ново напрежение изглежда се заформя между Сърбия и Косово, става ясно от материал на Радио и телевизия на Сърбия, които твърдят за "нахлуване" на служители от Министерството на икономиката в Прищина в сградата на Сръбските железници в косовския град Звечан, които обаче отдавна са под контрола на Косово. Според информзацията властите са премахнали надписа на кирилица, като са го заменили със собствен надпис на латиница, написан първо на албански, а след това и на сръбски, пише още сръбската държавна медия.

В същото време на сградата е бил окачен синьо-жълт флаг, символизиращ държавността на независимите Косово и Метохия.

Медията изтъква, че това се случва в първия ден на кампанията за предсрочните избори в Косово.

Имало е и политици

По информация на сръбския източник на акцията е присъствал и изпълняващият длъжността министър на икономиката Артане Ризваноли, който е и служител на движението „Самоопределение“ на Албин Курти.

"Ограбване" и "превземане" на други железници

Медията твърди и за "ограбване и превземане" на сградата на бившите Сръбските железници в Лепосавич.

Според информация на Радио и телевизия на Сърбия сградите на бившите Сръбските железници в Ибарска Слатина и Лешко също са били затворени. На акцията присъствал и изпълняващият длъжността министър на вътрешните работи Джеляль Свеля, който потвърдил, че съоръженията ще бъдат затворени, а някои от тях реновирани. ОЩЕ: Сърбия бясна: Албанският представител на "Евровизия" целунал знамето на Косово (ВИДЕО)