Какво се случва в Черно море? Още един футболист си тръгва, “моряците“ останаха без опит

Последните дни ще се окажат много трудни за Черно море. След като “моряците“ загубиха последния си мач от Първа лига и не успяха да задържат мястото си на баража за влизане в европейските клубни турнири, сега те загубиха доста основни играчи. Последният от напускащите е Влатко Дробаров, като без него Черно море остава с едва двама футболисти над 30-годишна възраст.

Влатко Дробаров благодари на Черно море

Влатко Дробаров сам обяви напускането си на Черно море. В публикация в социалните мрежи той написа “Благодаря ти Черно море! Сърцето го оставих за теб на терена!“ През последните дни четирима много важни за “моряците“ футболисти напуснаха клуба. Първи го направи Асен Чандъров. Дробаров пристигна на “Тича“ през март 2023 г. като свободен агент. От тогава той изигра 169 мача за Черно море, в които вкара 9 гола и даде 2 асистенции. Дори в последния си сезон, защитникът титуляр за “моряците“, но договорът му изтича през лятото и няма да бъде подновен.

Черно море може да остане без нито един футболист над 30

Напускането на Влатко Дробаров изобщо не е добра новина за Черно море. Тя идва малко след като стана ясно, че други двама опитни футболисти, в лицето на Васил Панайотов и Цветомир Панов също няма да продължат футболния си път на “Тича“. Така “моряците“ остават с все по-малко опитни футболисти. Единствените двама, които са на възраст над 30 години, са Живко Атанасов (35) и Андреяс Калкан (32). И на двамата договорите им изтичат през лятото, а бъдещето им остава несигурно.

