ПВО срещу свръхзвукови ракети: Радев е прав, че не е прав

"Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се изземват като инициатива от други, трети играчи. Това е важната мисия на Европа. Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови (свръхзвукови) оръжия. Това е сериозен риск. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна". Дословно думи на премиера Румен Радев преди срещата му в Париж с френския президент Еманюел Макрон.

Казаното от Радев логично възпали тези, които подкрепят Украйна. И с право – обаче в думите му има истина, която не бива да се пренебрегва. Нека анализираме:

Твърдение на Радев: Европа няма възможности да прехваща и противостои на съвременните хиперзвукови оръжия.

Украйна вече показа, че всъщност такива възможности съществуват – ПВО системите "Пейтриът" (Patriot). Те на няколко пъти свалиха сочените за свръхзвукови руски ракети "Кинжал". Проблемът за Украйна, че няма достатъчно "Пейтриът". Ако говорим за "Орешник", то отново – ПВО системата THAAD е създадена именно за прехващане и унищожаване на ракети с малък и среден обсег. В Украйна ясно, че такава система няма. В Европа – също. Всъщност, батарея на THAAD е идвала на Стария континент през лятото на 2019 година, в Румъния, в базата Девеселу. Тя беше подсигуровка, докато бъде ремонтирана основната система там Aegis Ashore, по информация на Balkan Insight. Именно тази система е еквивалент на THAAD – но тя поразява балистичните ракети в най-високата точка на траекторията им, далеч преди да са наближили целта си, т.е. дори в Космоса, докато THAAD го прави в земната атмосфера. Освен в Румъния, такава система има и в Полша – т.е. точно на Източния фронт на НАТО. Дали това е достатъчно е съвсем друг въпрос – но е факт, че в Европа има системи за противодействие.

Твърдение на Радев: Притеснява ме стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила

Мантрата, че като си ядрена сила, не можеш да загубиш война, е пълна лъжа. САЩ във Виетнам. СССР в Афганистан. САЩ в Афганистан. И сега – Русия с "тридневна специална военна операция" вече 5-та година в Украйна, а САЩ с Иран и как заради Доналд Тръмп се стигна дотам Техеран да има тежката дума за толкова важен за световната икономика елемент като Ормузкия проток. В нито един от тези случаи противникът на ядрената държава не е имал с какво да противодейства систематично на свръхзвуковите ѝ ракети и като цяло на каквито и да е ракети в арсенала на по-силния противник. А точно сега Русия затъва както никога на фронта в Украйна.

Твърдение на Радев: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна

Да, трябва. Само че Радев не иска да каже какво точно, до запетайка, трябва да е и да работи по тази позиция. Той единствено говори витиевато, с език, който да е приемлив за която и да е позиция. А пиарите му внимават винаги да е в златната среда на публичния поглед.

Точно това е проблемът – Радев не иска да изкристализира какво мисли и иска да прави т.е. да прави България. А не иска, защото по всичко личи желае Путин и Кремъл да са печеливши. Защо точно – дали заради зависимости или заради разбиране за природата и света, или и двете, или нещо друго, само той може да каже. Няма да го направи.

Но за концепцията на Европа и единността е прав премиерът ни. И концепцията следва да е тази (Радев нея не я иска) – помощ до дупка за Украйна, докато Путин не бъде победен и след това вече Русия да тръгне по пътя на нормалността. Мъчително и бавно – този път не като със СССР и силно пожелателните рамки. Този път както като МВФ дава заем – изпълняваш първо това и това, после получаваш парите. А Русия ще има много нужда от помощ – който не вярва, да стои и да гледа. Затова, като дойде този момент, Европа трябва да изкорени всяка възможност за повторение на путинизмо-рашизма – така, както в Германия свърши нацизмът.

Автор: Ивайло Ачев