Терзиев: Няма как да се спре строителството в София

28 май 2026, 13:32 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Няма как да се спре строителството в този град. Но можем да спрем откровени безобразия и да наложим по-добри правила — повече озеленяване, по-добра инфраструктура, по-добра свързаност и по-високо качество на градската среда. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод дебата около проекта за 22-етажна сграда в район „Младост“. По-рано днес Столичният общински съвет повторно прие решението, свързано с проекта за сградата, като в подкрепа гласуваха ГЕРБ, БСП, Синя София, ИТН и независими общински съветници.

Градоначалникът увери, че се работи по цялостен подход за развитието на район „Младост“ и бул. „Александър Малинов“, а не по решения „на парче“. "Проблемът го има. Но решението, което се обещава, е невъзможно", каза той. „С архитект Любо Георгиев работим по това да има цялостна устройствена мисъл за района. Защото проблемите не се решават обект по обект, а с дългосрочна визия за транспорт, инфраструктура, зелени площи и качеството на живот“, добави Терзиев.

Терзиев подчерта, че развитието на града не може се решава с лозунги и неизпълними обещания, а изисква дългосрочна градоустройствена визия и реалистични решения.

„Най-лесното нещо в политиката е да обещаваш невъзможни неща, когато знаеш, че няма да ти се наложи да ги изпълняваш. Лесно е да кажеш „тук ще има градинка“, „тук нищо няма да се строи“. Трудното е след това да носиш юридическата, финансовата и управленската отговорност за тези думи“, каза Терзиев и беше категоричен, че честният разговор с гражданите е, че София ще продължи да се развива, а ролята на общината е този растеж да бъде управляван разумно.

По думите на Терзиев София плаща цената за години хаотични решения, безобразни заменки, липса на инфраструктура и обещания, които звучат добре, но не издържат нито в закона, нито в съда, нито в реалността.

Виолета Иванова Редактор
