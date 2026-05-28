Пуснато е движението по АМ “Тракия“, спряно заради подпалил се камион

28 май 2026, 13:28 часа 506 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Движението в района на 109-ия км на АМ “Тракия“, в посока Бургас, е възстановено, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от БТА.

По-рано днес беше съобщено, че движението в участъка се осъществява само в лявата пътна лента заради създадена организация за изтегляне на тежкотоварен автомобил, който около 01:00 ч. се е запалил.

Няма информация за пострадали при инцидента.

АМ Тракия затруднено движение запален камион възстановено движение
Спасиана Кирилова Редактор
