Промени на 180 градуса: Животът става много по-добър за 3 зодии след 15 май 2026

Можем да кажем, че през целия месец май ще се случват няколко благоприятни промени с планетите Меркурий, Венера и Юпитер. Ако не сте в настоящия списък, не се притеснявайте. В някакъв момент през годината всеки зодиакален знак получава специални планетарни ползи. Венера започва месец май в Близнаци, насърчавайки стремежа към любопитство и учене. Междувременно Меркурий ще влезе в Телец, където ще преживее подобрения в комуникацията.

Влизането на Меркурий в Телец е перфектно допълнение към Венера във въздушен знак. Юпитер остава екзалтиран в Рак, насърчавайки радостта от познатото, особено когато се прекарва време със семейството. Слънцето ще влезе в Близнаци в средата на месеца и вниманието ще се насочи към комфорт и умствена осъзнатост.

1. Рак

Раци, големи късметлии сте, защото имате Юпитер в първия си дом през целия месец и до 30 юни тази година. Юпитер във вашия знак ви помага да се разширите по много начини, включително за изцеление, късмет, изобилие и семейство, и да изградите по-щастлив и по-сигурен живот.

Марс в Овен преминава през десетия ви дом. Тъй като знаците Овен се сблъскват със знаците Рак, нещата може да са станали трудни. Животът се подобрява и нещата започват да се подобряват около 18 май, когато Марс в Овен преминава в Телец, където остава до 28 юни.

Телецът е спокоен, мек и много по-съвместим знак за вас и ще преминава през единадесетия ви дом на приятели и групи. Това включва социални групи, както и всяка друга група или компания, с която сте свързани. Очаквайте социалният ви живот да се подобри и може да имате късмет чрез изграждане на мрежи от контакти и срещи с други хора.

Венера влиза в Рак от 19 май до 13 юни. Това ви дава двойна доза късмет в първия ви дом от двете най-благоприятни планети в зодиака. Когато Венера влезе във вашия знак, очаквайте да се чувствате по-добре, да изглеждате по-добре и да привличате други хора към себе си. Това наистина може да бъде вълнуваща и щастлива комбинация.

Към края на месеца Слънцето и Меркурий преминават през Близнаци или вашия девети дом. Това е домът на ума, образованието и пътуванията. Има голяма вероятност да планирате пътуване или ваканция по това време. До края на месеца би трябвало да сте доста доволни от резултатите, тъй като започваме летния сезон и вашите месеци на раждане.

2. Телец

Този месец щастливият Юпитер преминава през вашия трети дом. Това е домът, който представлява кратките пътувания, начина, по който мислите и общувате, и семейството или хората, които се чувстват като семейство. Очаквайте да увеличите социалната си активност значително.

Марс, заедно с Меркурий, преминава през вашия дванадесети дом. Това е домът, който управлява подсъзнанието, скритите въпроси и се счита за дом на нашата собствена гибел. Докато планетите преминават през дванадесетия дом, се чувствате раздразнени и обременени с багаж от миналото. Както Марс, така и Меркурий се преместват от вашия дванадесети в първия ви дом, което ви прави звездата на тяхното шоу.

На 18 май Марс напуска Овен за Телец. Това представлява началото на нов 2-годишен цикъл на Марс и докато Марс преминава през първия ви дом, потърсете начин да се заемете много повече и може би да внедрите нови идеи или, в някои случаи, някакъв вид ново начало. Марс ще остане във вашия знак до 28 юни.

Меркурий напуска Овен и преминава в Телец на 3 май и ще остане там до 17-ти, когато навлиза в Близнаци. Когато Меркурий навлиза във вашия знак, очаквайте комуникацията и любопитството да се увеличат. Когато Меркурий навлиза в Близнаци от 17 до 31 май, той навлиза във втория ви дом, който управлява самочувствието и доходите. Ако имате някои нови идеи за увеличаване на финансите си, сега е моментът да ги проучите.

На 19 май Венера навлиза в Рак, присъединявайки се към Юпитер във вашия трети дом, давайки ви допълнителна доза любопитство и желание да се свържете с другите.

И накрая, вашата рождена луна или Новолунието в Телец, пада на 16 май. Тази луна може да послужи като нулиране за новата ви година и тъй като попада в първия ви дом, фокусът ще бъде върху вас! До края на месеца би трябвало да се чувствате чудесно и готови да се справите с всичко, което ви се изпречи на пътя.

3. Везни

Юпитер в Рак преминава през десетия ви дом на кариерата този месец, помагайки ви да напреднете в работата до края на юни. Често получаваме повишения, бонуси, нови работни места или признание през този щастлив период. На 19 май Венера се присъединява към Рак в този зодиакален знак, давайки ви допълнителна доза късмет и възможности в работата. Това е подходящ момент да поискате повишение или да получите признание за талантите си. Венера остава в Рак до 13 юни.

На 17 май Меркурий ри навлиза в Близнаци или вашия девети дом, където остава до 1 юни и е много съвместим знак за вас. По време на този цикъл може да пътувате или да се срещате с хора от разстояние, които напълно отварят съзнанието ви за нов начин на живот.

Марс в Овен преминава през седмия ви дом на партньорствата. През това време сте преживели сътресения или разногласия с партньори и други хора, особено когато Марс е в опозиция на вашето Слънце. От 18 май до 28 юни Марс напуска Овен и се премества в Телец или вашия осми дом.

Това е домът на интимността, житейските мистерии, парите на другите хора и начина, по който се чувствате във взаимоотношенията. По това време правите промени в много области, пренареждате финансите си или плащате сметки, а Телецът е много по-спокоен, отколкото е бил Марс в Овен. Ако сте преживели сътресения във взаимоотношенията, това може да е моментът да ги разрешите.

И накрая, второто пълнолуние на май пада в Стрелец на 31 май. Стрелец е знак, който е съвместим с вас и ще попадне във вашия трети дом. Можете да предприемете кратко пътуване, да посетите близки роднини или да се почувствате много по-социални, когато се мотаете с хора, с които сте близки или във вашата общност.