Пълната Луна прави чудеса за 4 зодии

Пълнолунието за месец април е все по-близо до нас и носи със себе си една особена, силна и почти магическа енергия. То ще настъпи още в самото начало на месеца – на 2 април, което означава, че влиянието му няма да бъде краткотрайно, а ще се разлее върху цялостното ни състояние през целия април. Пълната Луна винаги е време на кулминация, на емоции, на осъзнаване и на онези редки моменти, в които човек сякаш вижда по-далеч от обикновеното. За някои зодии това пълнолуние няма просто да донесе настроение, а ще направи истински чудеса. Те ще усетят как около тях нещата започват да се подреждат по начин, който до скоро е изглеждал почти невъзможен. Ще се почувстват така, сякаш вселената им дава знак, че сега е моментът да повярват в сбъдването на мечтите си. Ето за кои зодии пълната Луна ще се окаже истински приказен дар.

Телец

Телците ще усетят априлското пълнолуние като нежна, но много силна вълна от вътрешно успокоение, която ще им помогне да видят живота си в една много по-светла перспектива. Досегашни притеснения, които са ги държали в напрежение, ще започнат да губят силата си, а на тяхно място ще дойде усещането, че съдбата най-после работи в тяхна полза. Телците ще почувстват, че не е нужно да натискат всяка врата със сила, защото някои от тях вече сами започват да се отварят.

Това ще ги зареди с увереност, че могат не само да мечтаят, но и да получат онова, което дълго са смятали за прекалено далечно. Пълнолунието ще им даде един приказен миг на яснота, в който ще разберат, че чудесата невинаги идват шумно, а често пристигат тихо и остават задълго. Така Телецът ще се почувства така, сякаш всичко наистина е възможно, стига да има търпението да протегне ръка към него.

Лъв

За Лъвовете това пълнолуние ще бъде като внезапно осветяване на сцена, на която те най-сетне отново ще застанат с пълното усещане, че са на своето място. Енергията на Луната ще събуди в тях не само самочувствие, но и онази вътрешна увереност, която не идва от чуждото одобрение, а от дълбокото усещане, че човек е в синхрон със себе си. Лъвовете ще имат чувството, че започват да виждат как желанията им се приближават и как някои от най-смелите им планове вече не изглеждат като фантазия, а като напълно възможно бъдеще.

Това ще ги направи по-смели, по-вдъхновени и много по-отворени към добрите възможности, които ще се появяват около тях. При тях чудото на пълната Луна ще бъде в това, че тя ще им върне вярата в собствения им блясък и ще ги накара да действат така, сякаш животът им е готов да се разтвори пред тях. Именно затова този период ще бъде за Лъва не просто щастлив, а истински магичен.

Скорпион

Скорпионите ще усетят пълнолунието като дълбоко вътрешно разместване, което ще им даде силата да оставят зад себе си нещо тежко и най-после да си върнат усещането за посока. При тях чудесата няма да бъдат показни, а ще се случват в дълбочина, там, където се раждат истинските промени. Те ще почувстват, че онова, което до скоро ги е плашело, вече няма власт над тях и че могат да погледнат към бъдещето с много по-малко съмнение.

Пълната Луна ще им подари един особен вид кураж – не шумен и агресивен, а тих и непоклатим, който ще ги накара да вярват, че могат да преобърнат съдбата си. Скорпионите ще усетят, че са в момент, в който дори невъзможното започва да изглежда постижимо, защото вътрешната им сила и външните обстоятелства най-сетне ще започнат да вървят в една посока. Така за тях това пълнолуние ще бъде като врата към нова реалност, в която чудото не просто съществува, а вече се случва.

Водолей

Водолеите ще преживеят това пълнолуние като рязко отваряне на съзнанието към нови идеи, нови хора и нови възможности, които ще ги накарат да почувстват, че животът изведнъж е станал много по-широк и обещаващ. Енергията на Луната ще им подейства вдъхновяващо и освобождаващо, защото ще ги извади от рутината и ще им покаже, че точно сега пред тях стои нещо необикновено. Те ще започнат да усещат, че някаква невидима сила ги тласка към промяна, но този път промяната няма да носи страх, а вълнение и надежда.

Пълнолунието ще ги накара да повярват, че не е нужно да чакат идеалния момент, защото самият момент вече е станал специален. Водолеите ще имат чувството, че над тях е разпънато звездно небе, под което всичко е възможно и всяка мечта има право на живот. Така този период ще се превърне за тях в истинска лунна приказка, която ще ги зареди с късмет, смелост и усещане за безкрайност.

Фазите на Луната носят със себе си много силна енергия, която невинаги можем да обясним с думи, но почти винаги усещаме с душата си. Априлското пълнолуние ще бъде точно от онези редки моменти, в които човек започва да вярва, че чудесата не са само за приказките. За Телец, Лъв, Скорпион и Водолей това ще бъде време, в което всичко ще изглежда малко по-светло, малко по-леко и много по-възможно. И понякога точно това усещане е достатъчно, за да промени целия ни месец.