Пълнолуние на 31 ма 2026 г. Съвет за всяка зодия

Май 2026 г. e наистина необичаен, тъй като в него има две Пълнолуния. Първото беше на 1 май в Скорпион, а второто ще се случи на 31 май в 11:45 ч. време. Това е време, в което да преоцените плановете и желанията си, да опитате нещо ново, да избягате от рутината, да бъдете честни за чувствата и желанията си, да приключите неефективните истории, да започнете да се движите повече на чист въздух, да ограничите шума и мненията на другите хора. Ето как ще се отрази предстоящата Синя луна на всички зодии.

Овен

Ще жадувате за движение, свобода и усещането, че животът отново е голям и интересен. Може да помислите за пътуване, смяна на кариера или поемане на нов курс. Основното е да не се опитвате да бързате с всичко наведнъж. Важно е да изберете посока сега, а не да създавате хаос.

Телец

Пълнолунието ще повдигне темата за доверие, пари и емоционална интимност. Възможни са сериозни разговори за споделени планове или финансови ангажименти. Не ставайте подозрителни: някои от вашите притеснения може просто да са резултат от натрупана умора.

Близнаци

Основният фокус са взаимоотношенията. Всякакъв вид: романтични, приятелски, професионални. Нещо в тях ще достигне точка на яснота. Или ще осъзнаете, че сте готови да продължите напред с този човек, или ще осъзнаете, че отдавна сте надраснали тази връзка.

Рак

Време е да спрете да живеете в „Просто ще трябва да изчакам“. Пълнолунието намеква, че тялото и психиката ви вече се нуждаят от рестартиране. Това е подходящ момент да се съсредоточите върху рутината, здравето и ежедневието си. Дори малки промени могат да имат голямо влияние сега.

Лъв

Това е много емоционално и жизнено пълнолуние за вас. Ще копнеете за любов, вдъхновение, флирт и чувство за празнуване. Това обаче може да предизвика и чувство за драма. Опитайте се да не превръщате никоя емоция в десетсезонна сапунена опера.

Дева

Вашият дом, семейство и чувство за вътрешна подкрепа ще бъдат във фокуса. Може да искате да направите някои драстични промени в обкръжението си, от пренареждане на мебелите до преместване. Това е и добър момент най-накрая честно да признаете какво точно ви уморява.

Везни

Ще преживеете много интензивен период на информация. Разговори, новини, неочаквани срещи и текстови съобщения ще се случват по-бързо от обикновено. Важно е да филтрирате мненията на другите хора и да не се хващате за всяка нова идея наведнъж.

Скорпион

Фокусът ви ще се измести към парите, самочувствието и чувството ви за собствена стойност. Може да осъзнаете, че твърде дълго сте се задоволявали с по-малко. Ключът сега е да избягвате опитите да компенсирате вътрешната си тревожност с импулсивни покупки или конфликти.

Стрелец

Това е вашето пълнолуние, което означава, че емоциите ви ще бъдат особено интензивни. Може внезапно да осъзнаете, че сте надраснали старото си аз. Това е подходящ момент за лични решения, нов имидж, нови цели и честен разговор със себе си за това, което наистина искате.

Козирог

Пълнолунието ще ви принуди да забавите темпото и да се замислите. Може да почувствате желание да бъдете сами, да се откъснете от шума и да подредите натрупаните си мисли. Не пренебрегвайте тази нужда: почивката е по-полезна от безкрайната продуктивност.

Водолей

Темата за приятелите, социалния ви кръг и бъдещите планове ще бъде особено важна. Някой може внезапно да изчезне от живота ви, докато някой, напротив, може да се окаже много близък приятел. Добър момент да преоцените целите си и да разберете кой наистина споделя вашия път.

Риби

Пълнолунието активира темата за кариерата и самореализацията. Възможни са новини, свързани с работа, проекти или вашата репутация. Може внезапно да се почувствате готови да достигнете следващото ниво. Основното е да не обезценявате успехите си и да не се сравнявате с другите.